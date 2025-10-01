সীমান্ত থেকে বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ

জীবননগর (চুয়াডাঙ্গা) প্রতিনিধি
চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে সীমান্ত থেকে বদর আলী নামের এক ব্যক্তিকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ধরে নিয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। আজ বুধবার সকাল ৯টার দিকে জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের বেনীপুর স্কুলপাড়া মাঠ থেকে বিএসএফ তাঁকে ধরে নিয়ে যায়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বদর আলী ওই এলাকার করিম আলীর ছেলে। তিনিসহ কয়েকজন আজ সকাল ৯টার দিকে সীমান্তের দিক থেকে ফিরছিলেন। এ সময় বদর আলীকে এক বিএসএফ সদস্য ধরে লাঠি দিয়ে আঘাত করেন। পরে তিনিও তাঁকে পাল্টা আঘাত করে পালিয়ে আসার চেষ্টা করেন। এ সময় আরও কয়েকজন বিএসএফ সদস্য বদর আলীকে ধরে নিয়ে যান।
জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন হোসেন বিশ্বাস আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডারের মাধ্যমে আটকের বিষয়টির সত্যতা পাওয়া গেছে। তবে কী কারণে বিএসএফ বদর আলীকে ধরে নিয়ে গেছে, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো তথ্য জানা যায়নি।
এ বিষয়ে ৫৮ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রফিকুল আলম বলেন, ‘ঘটনাটি জানার পর বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তারা বদর আলীকে আটকে রেখেছে বলে জানিয়েছে। আমরা এরই মধ্যে পতাকা বৈঠকে আহ্বান জানিয়েছি। তবে এখন পর্যন্ত বিএসএফের পক্ষ থেকে সাড়া পাওয়া যায়নি।’
চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে সীমান্ত থেকে বদর আলী নামের এক ব্যক্তিকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ধরে নিয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। আজ বুধবার সকাল ৯টার দিকে জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের বেনীপুর স্কুলপাড়া মাঠ থেকে বিএসএফ তাঁকে ধরে নিয়ে যায়।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বদর আলী ওই এলাকার করিম আলীর ছেলে। তিনিসহ কয়েকজন আজ সকাল ৯টার দিকে সীমান্তের দিক থেকে ফিরছিলেন। এ সময় বদর আলীকে এক বিএসএফ সদস্য ধরে লাঠি দিয়ে আঘাত করেন। পরে তিনিও তাঁকে পাল্টা আঘাত করে পালিয়ে আসার চেষ্টা করেন। এ সময় আরও কয়েকজন বিএসএফ সদস্য বদর আলীকে ধরে নিয়ে যান।
জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন হোসেন বিশ্বাস আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডারের মাধ্যমে আটকের বিষয়টির সত্যতা পাওয়া গেছে। তবে কী কারণে বিএসএফ বদর আলীকে ধরে নিয়ে গেছে, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো তথ্য জানা যায়নি।
এ বিষয়ে ৫৮ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রফিকুল আলম বলেন, ‘ঘটনাটি জানার পর বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তারা বদর আলীকে আটকে রেখেছে বলে জানিয়েছে। আমরা এরই মধ্যে পতাকা বৈঠকে আহ্বান জানিয়েছি। তবে এখন পর্যন্ত বিএসএফের পক্ষ থেকে সাড়া পাওয়া যায়নি।’
লাখাইয়ে আধিপত্য বিস্তার ও মামলার বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে নারী-পুরুষসহ অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। আজ বুধবার উপজেলার মনতৈল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৬ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে পূজা দেখতে গিয়ে গারো কিশোরী (১৬) ধর্ষণ মামলার মূল আসামিসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার জুবলী গ্রামের আজহারুল ইসলামের ছেলে অটোরিকশাচালক আবুল বাশার (২২) ও নয়াপাড়া এলাকার আজিজুল ইসলামের ছেলে মো. মিলন মিয়া (২১)।১৭ মিনিট আগে
১০ ঘণ্টা পার হলেও ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জ অংশের যান চলাচল স্বাভাবিক হয়নি। আজ বুধবার সকাল ৬টায় সাইনবোর্ড থেকে বন্দরের মদনপুর পর্যন্ত যানজট সৃষ্টির ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও যানবাহনচালকেরা। বিশেষ করে বেকায়দায় রয়েছে শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তিরা। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (বিকেল ৪টা)৩১ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে হাবিবুর রহমান জিহাদ (১৫) নামের এক চালককে গলা কেটে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। অটোরিকশাটি বেচতে গিয়ে জনতার হাতে আটক হয়েছে দুই ছিনতাইকারী।২ ঘণ্টা আগে