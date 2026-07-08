জীবননগরে সীমান্ত থেকে মাদকসহ বিদেশি পিস্তল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার মাধবখালী সীমান্তে অভিযান চালিয়ে মাদকসহ একটি বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি)। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত পৌনে ২টায় মহেশপুর ব্যাটালিয়নের (৫৮ বিজিবি) একটি দল অভিযানটি চালায়। ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, জীবননগর উপজেলার সীমান্ত পিলার ৭০/৬ এস থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাধবখালী গ্রামের জসিম উদ্দিনের বাঁশবাগান এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় এক চোরাকারবারিকে ধাওয়া দিলে বস্তা ফেলে ভারতের দিকে পালিয়ে যান। পরে ওই বস্তা থেকে ২২ বোতল এসকাফ সিরাপ, পলিথিনে মোড়ানো একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও দুটি গুলি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মাদক ও অস্ত্র জীবননগর থানায় হস্তান্তর করা হবে।
জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান সেখ জানান, তিনি এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে অবগত নন।
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