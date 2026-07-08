শ্রীপুরের এক পোশাক কারখানায় দুই দিনে ১৪০ শ্রমিক অসুস্থ, ইমাম ডেকে ঝাড়ফুঁক

গাজীপুরের শ্রীপুরে সেই কালার অ্যান্ড কোং লিমিটেড পোশাক কারখানায় আজও কমপক্ষে ৭০ জন শ্রমিক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অসুস্থদের উদ্ধার করে স্থানীয় আলহেরা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই নারী। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন আলহেরা হাসপাতালের ব্যবস্থাপক মুছা আলিমউল্যা।
আজ বুধবার সকালে উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের টেপিরবাড়ি এলাকার কালার অ্যান্ড কোং লিমিটেড পোশাক কারখানায় মাথা ঘোরা, পেটে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট ও বমি ভাবসহ বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে কমপক্ষে ৭০ জন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন।
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার সকালে কারখানাটির ৭০ জন শ্রমিক আকস্মিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে সাতজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
শ্রমিকেরা জানান, আজ সকালে সবাই নিয়মিত কাজে যোগ দেয়। সাড়ে ৯টায় কারখানার পঞ্চম তলার সুইং বিভাগে কয়েকজন শ্রমিক হঠাৎ অসুস্থ বোধ করতে থাকে। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই কয়েকজন অসুস্থ হয়ে ঢলে পড়েন ফ্লোরে। এ সময় একই ধরনের উপসর্গে আরও অনেকে আক্রান্ত হতে থাকে। পরে তাঁদের উদ্ধার করে মাওনা চৌরাস্তার আলহেরা হাসপাতালে পাঠানো হয়।
কারখানার জেনারেল ম্যানেজার সঞ্জীব বলেন, ‘সকাল থেকে কারখানা উৎপাদন শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর শ্রমিকেরা অসুস্থ হতে থাকে। এটি জিনের আছর হতে পারে। সে কারণে কয়েকজন ইমাম এনে দোয়া পড়ানো হয়েছে।’
আলহেরা হাসপাতালের ব্যবস্থাপক মুছা আলিমউল্যা বলেন, ‘আজও সেই একই কারখানার ৭০ জন্য শ্রমিক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাঁদের সবার চিকিৎসা চলছে।’
কারখানা সুইং অপারেটর মনিরা বেগম বলেন, ‘সকালে ঠান্ডা পরিবেশে সবাই কাজে যোগ দিই। আকাশ মেঘলা থাকায় তেমন গরম ছিল না। তবুও দুই আড়াই ঘণ্টা কাজ করার পর পঞ্চম তলায় প্রথমে অসুস্থ হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ে। এর পর বিভিন্ন ফ্লোরে আরও বেশ কজন অসুস্থ হয়ে পড়ে। গতকাল যে ধরনের অবস্থা আজও একই অবস্থা। পরে তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়।’
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহিনুর আলম জানান, সকালে কাজের সময় হঠাৎ বেশ কিছু শ্রমিক অসুস্থ বোধ করলে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে।’
শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাহিদ ভূঁইয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে অসুস্থ শ্রমিকদের সার্বিক খোঁজ খবর নেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত অসুস্থ হওয়ার কারণ জানা যায়নি। কারণ উদ্ঘাটনের জন্য বিশেষ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে।’
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