ঢাকা-গোপালগঞ্জ রুটে ১০ আগস্ট চালু হচ্ছে ‘অভিযাত্রী কমিউটার’ ট্রেন

ঢাকা-গোপালগঞ্জ রুটে নতুন এক জোড়া কমিউটার ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। ‘অভিযাত্রী কমিউটার’ নামে ১৩৫/১৩৬ নম্বরের এ ট্রেন আগামী ১০ আগস্ট থেকে যাত্রী পরিবহন শুরু করবে। স্থানীয় জনগণের দাবি ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় ট্রেনটি চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ রেলওয়ের চিফ অপারেটিং সুপারিনটেনডেন্ট (পশ্চিম) কার্যালয় থেকে সোমবার (৭ জুলাই) জারি করা এক আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।
রেলওয়ের তথ্য বলছে, অভিযাত্রী কমিউটার ট্রেনটি প্রতিদিন বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে ঢাকা থেকে ছেড়ে সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটে গোপালগঞ্জ পৌঁছাবে। ফিরতি ট্রেনটি সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে গোপালগঞ্জ থেকে ছেড়ে রাত ১০টা ২৫ মিনিটে ঢাকায় পৌঁছাবে। ট্রেনটির সাপ্তাহিক বন্ধ থাকবে শনিবার।
নতুন ট্রেনটি পদ্মা সেতু দিয়ে চলাচল করবে। ফলে ঢাকা, কেরানীগঞ্জ, শ্রীনগর, মাওয়া, শিবচর, ভাঙ্গা জংশন, নগরকান্দা, মহেশপুর, কাশিয়ানী জংশন হয়ে গোপালগঞ্জ চলাচল করবে। উভয় পথে মোট দূরত্ব ১৪৫ কিলোমিটার। রেলওয়ের নির্ধারিত ভাড়া তালিকা অনুযায়ী, কমিউটার শ্রেণিতে ঢাকা থেকে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত ভাড়া হবে ১৪৫ টাকা।
রেলওয়ের আদেশে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে ট্রেন পরিচালনা, টিকিট বিক্রি, ইঞ্জিন ও ক্রু সরবরাহ, কোচের রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট স্টেশন মাস্টারদের ট্রেনের সময়সূচি স্থানীয় জনগণকে জানাতে বলা হয়েছে।
রেলওয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নতুন এই কমিউটার ট্রেন চালু হলে ঢাকা ও গোপালগঞ্জের মধ্যে নিয়মিত যাত্রীদের যাতায়াত আরও সহজ হবে।
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