চুয়াডাঙ্গায় পূর্ববিরোধের জেরে দুই সহোদরকে কুপিয়ে হত্যা

জীবননগর (চুয়াডাঙ্গা) প্রতিনিধি 
সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ওয়াহিদ মাহমুদ রবিন দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে পূর্বশত্রুতার জেরে দুই সহোদরকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে জীবননগর উপজেলার উথলী গ্রামের ৭২ নম্বর রেললাইনের ব্রিজের পাশের একটি মাঠে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহতরা হলেন উথলী গ্রামের বড় মসজিদপাড়ার মিন্টা মিয়া (৬০) ও তাঁর ছোট ভাই হামজা আলী (৪৫)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় চার মাস আগে গরু কেনাবেচা নিয়ে মিন্টা মিয়া ও হামজা আলীর সঙ্গে খোকা নামের এক ব্যক্তির পরিবারের বিরোধ চলছিল। সেই বিরোধের জের ধরেই এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। নিহতরা ছিলেন গরু বিক্রেতা এবং হামলাকারীরা ছিলেন ক্রেতা।

স্থানীয় বাসিন্দা পারভেজ জানান, শনিবার সকালে মিন্টা ও হামজা তাঁদের গ্রামের মাঠে কৃষিকাজ করতে গিয়েছিলেন। এ সময় ৮ থেকে ১০ জন দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালায় এবং কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। পরে স্থানীয়রা তাঁদের রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়।

সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ওয়াহিদ মাহমুদ রবিন জানান, হাসপাতালে আনার আগেই হামজা মারা যান এবং মিন্টা চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মামুন হোসেন বিশ্বাস বলেন, ‘আমরা শুনেছি, প্রতিবেশীদের সঙ্গে গরু কেনাবেচা নিয়ে আগে থেকেই তাদের বিরোধ চলছিল। এর জের ধরেই সকালে মাঠে তাদের কুপিয়ে ও পিটিয়ে জখম করা হয়।

তিনি আরও জানান, মরদেহ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আছে। ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি দল পাঠানো হয়েছে এবং জড়িতদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চলছে। এ ঘটনার পর থেকে উথলী গ্রামে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

চুয়াডাঙ্গাকুপিয়ে হত্যাখুলনা বিভাগখুলনাজীবননগর
