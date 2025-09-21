স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি
চুয়াডাঙ্গায় এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ মামলায় খাইরুল ইসলাম (২৪) নামে এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
আজ রোববার দুপুরে চুয়াডাঙ্গার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক সৈয়দ হাবিবুল ইসলাম আসামির উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত খাইরুল ইসলাম পৌর এলাকার বুজরুক গড়গড়ি মাদ্রাসাপাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর বিকেলে চুয়াডাঙ্গা সরকারি মহিলা কলেজ মোড় থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক স্কুলছাত্রীকে বিয়ের প্রলোভনে ইজিবাইকে তুলে নিয়ে যান খাইরুল।
পরে রাত ১টার দিকে পৌর এলাকার সুমিরদিয়ার একটি বাঁশবাগানে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করেন এবং কাউকে জানালে হত্যার হুমকি দেন।
পরদিন ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলা করেন। ২০২৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা চুয়াডাঙ্গা সদর থানার উপপরিদর্শক জগদীশ চন্দ্র বসু চার্জশিট দাখিল করেন।
চুয়াডাঙ্গা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মারুফ সরোয়ার বাবু বলেন, ‘রায় ঘোষণার সময় ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্যরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আদালতের এ রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দ্রুত দণ্ড কার্যকরের দাবি জানান।’
চুয়াডাঙ্গায় এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ মামলায় খাইরুল ইসলাম (২৪) নামে এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
আজ রোববার দুপুরে চুয়াডাঙ্গার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক সৈয়দ হাবিবুল ইসলাম আসামির উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত খাইরুল ইসলাম পৌর এলাকার বুজরুক গড়গড়ি মাদ্রাসাপাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর বিকেলে চুয়াডাঙ্গা সরকারি মহিলা কলেজ মোড় থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক স্কুলছাত্রীকে বিয়ের প্রলোভনে ইজিবাইকে তুলে নিয়ে যান খাইরুল।
পরে রাত ১টার দিকে পৌর এলাকার সুমিরদিয়ার একটি বাঁশবাগানে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করেন এবং কাউকে জানালে হত্যার হুমকি দেন।
পরদিন ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলা করেন। ২০২৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা চুয়াডাঙ্গা সদর থানার উপপরিদর্শক জগদীশ চন্দ্র বসু চার্জশিট দাখিল করেন।
চুয়াডাঙ্গা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মারুফ সরোয়ার বাবু বলেন, ‘রায় ঘোষণার সময় ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্যরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আদালতের এ রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দ্রুত দণ্ড কার্যকরের দাবি জানান।’
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) পোষ্য কোটা পুনর্বহাল ও শিক্ষক লাঞ্ছনার বিচারের দাবিতে শিক্ষক-কর্মকর্তারা পূর্ণদিবস কর্মবিরতি শুরু করেছেন। দাবি আদায়ের আগপর্যন্ত কর্মবিরতি অব্যাহত থাকার ঘোষণা দেন তাঁরা। দাবি মানা না হলে আগামীকাল সোমবার থেকে কমপ্লিট শাটডাউনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।১ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ফরিদা খানমকে বদলিপূর্বক উপসচিব হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। একই সঙ্গে জেলার নতুন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ালকে।৭ মিনিট আগে
সংবাদ প্রকাশের জেরে রংপুরের এক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিককে তুলে নিয়ে মারধরের ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার বেলা ১২টার দিকে লিয়াকত আলী বাদল নামের ওই সাংবাদিককে নগরীর কাচারী বাজার থেকে তুলে নিয়ে মারধরের এ ঘটনা ঘটে।১৯ মিনিট আগে
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে স্ত্রীকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগে ফরিদ উদ্দীন (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।২৩ মিনিট আগে