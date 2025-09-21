Ajker Patrika
স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি­
খাইরুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা
খাইরুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

চুয়াডাঙ্গায় এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ মামলায় খাইরুল ইসলাম (২৪) নামে এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

আজ রোববার দুপুরে চুয়াডাঙ্গার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক সৈয়দ হাবিবুল ইসলাম আসামির উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত খাইরুল ইসলাম পৌর এলাকার বুজরুক গড়গড়ি মাদ্রাসাপাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর বিকেলে চুয়াডাঙ্গা সরকারি মহিলা কলেজ মোড় থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক স্কুলছাত্রীকে বিয়ের প্রলোভনে ইজিবাইকে তুলে নিয়ে যান খাইরুল।

পরে রাত ১টার দিকে পৌর এলাকার সুমিরদিয়ার একটি বাঁশবাগানে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করেন এবং কাউকে জানালে হত্যার হুমকি দেন।

পরদিন ভুক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলা করেন। ২০২৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা চুয়াডাঙ্গা সদর থানার উপপরিদর্শক জগদীশ চন্দ্র বসু চার্জশিট দাখিল করেন।

চুয়াডাঙ্গা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মারুফ সরোয়ার বাবু বলেন, ‘রায় ঘোষণার সময় ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্যরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আদালতের এ রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দ্রুত দণ্ড কার্যকরের দাবি জানান।’

