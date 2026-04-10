Ajker Patrika
চুয়াডাঙ্গা

ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া তেল নিতে যাওয়া দুই চালকের জরিমানা

জীবননগর (চুয়াডাঙ্গা) প্রতিনিধি 
রেজিস্ট্রেশন ও ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকায় দুই মোটরসাইকেল চালককে জরিমানা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জীবননগরে পাম্পে কাগজপত্র বিহীন মোটরসাইকেল ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া তেল নিতে যাওয়া দুই চালককে জরিমানা করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এই জরিমানা আদায় করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জমির উদ্দিন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, পাম্পে তেল নেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মোটরসাইকেলের কাগজপত্র ও চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স যাচাই করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জমির উদ্দিন। এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর সংশ্লিষ্ট ধারা লঙ্ঘনের দায়ে ২ ব্যক্তিকে ১ হাজার ৮০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জমির উদ্দিন বলেন, তেল সরবরাহ নিশ্চিত করতে তিনি জীবননগরে দায়িত্ব পালন করছেন। নিয়মিত তদারকির অংশ হিসেবে তিনি আজ বিভিন্ন তেল পাম্প ও এজেন্সি পয়েন্ট পরিদর্শন করেন। এ সময় মোটরসাইকেলের কাগজপত্র যথাযথভাবে যাচাই করা হয় এবং দুজনকে জরিমানা করা হয়।

বিষয়:

চুয়াডাঙ্গাখুলনা বিভাগজীবননগরজরিমানাভ্রাম্যমাণ আদালত
