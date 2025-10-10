মিরসরাইয়ে পিকআপের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী স্বামী নিহত, স্ত্রী আহত

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মনিরুল ইসলাম নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রী মামুলী বেগম গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকেলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের জোরারগঞ্জ সোনা পাহাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া একই দিন আরও দুটি দুর্ঘটনায় ৭ জন আহত হয়েছে।
নিহত মোটরসাইকেল আরোহী মনিরুল ইসলাম ও আহত মামুলী বেগম গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। তাঁরা চট্টগ্রামের কর্ণফুলী ইপিজেডে চাকরি করতেন বলে জানা গেছে। পূজার ছুটি শেষে মোটরসাইকেল চড়ে গাইবান্ধা থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন তাঁরা।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি দ্রুতগতির মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় পড়ে গেলে পেছনে থাকা পিকআপ তাঁদের ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। মোটরসাইকেলে থাকা নারী গুরুতর আহত হয়েছেন।
একই দিন দুপুরে মিঠাছড়া ইউটার্নে চট্টগ্রামমুখী লেনে একটি সিলিন্ডারবাহী লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এতে মহাসড়কের পাশের খাদে লরিটির সামনের অংশ খুলে পড়ে যায়। এতে দুজন আহত হয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনাপুনি এলাকায় ইট ভাঙার একটি গাড়িকে মিনি কাভার্ড ভ্যান ধাক্কা দিলে পাঁচ শ্রমিক আহত হন। তাৎক্ষণিক আহতদের পরিচয় জানা যায়নি। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক বোরহান উদ্দিন জানান, মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আরও দুটি দুর্ঘটনায় ৭ জন আহত হয়েছে।
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মনিরুল ইসলাম নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রী মামুলী বেগম গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকেলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের জোরারগঞ্জ সোনা পাহাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া একই দিন আরও দুটি দুর্ঘটনায় ৭ জন আহত হয়েছে।
নিহত মোটরসাইকেল আরোহী মনিরুল ইসলাম ও আহত মামুলী বেগম গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। তাঁরা চট্টগ্রামের কর্ণফুলী ইপিজেডে চাকরি করতেন বলে জানা গেছে। পূজার ছুটি শেষে মোটরসাইকেল চড়ে গাইবান্ধা থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন তাঁরা।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি দ্রুতগতির মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় পড়ে গেলে পেছনে থাকা পিকআপ তাঁদের ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। মোটরসাইকেলে থাকা নারী গুরুতর আহত হয়েছেন।
একই দিন দুপুরে মিঠাছড়া ইউটার্নে চট্টগ্রামমুখী লেনে একটি সিলিন্ডারবাহী লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এতে মহাসড়কের পাশের খাদে লরিটির সামনের অংশ খুলে পড়ে যায়। এতে দুজন আহত হয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনাপুনি এলাকায় ইট ভাঙার একটি গাড়িকে মিনি কাভার্ড ভ্যান ধাক্কা দিলে পাঁচ শ্রমিক আহত হন। তাৎক্ষণিক আহতদের পরিচয় জানা যায়নি। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক বোরহান উদ্দিন জানান, মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আরও দুটি দুর্ঘটনায় ৭ জন আহত হয়েছে।
রাজশাহী জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী সরকারের হিমাগারে তিনজনকে ডেকে নিয়ে নির্যাতনের মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এতে নিরাপত্তাহীনতায় পড়েছেন মামলার বাদী। নিরাপত্তা চেয়ে তিনি থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।২০ মিনিট আগে
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে সোনালী পরিবহনের বাসের ধাক্কায় মো. রাজু মিয়া (৪০) নামের এক ভ্যানযাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও দুজন। আজ শুক্রবার রাত ৯টার দিকে সুন্দরগঞ্জ-গাইবান্ধা সড়কের সদর মহিলা দাখিল মাদ্রাসার দক্ষিণে এ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।২৮ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় নয়ন হত্যার পর ড্রামে গুম করার ঘটনায় করা মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া নিহতের দ্বিতীয় স্ত্রী সাবিনা ও তাঁর মেয়ে হত্যার দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি প্রদান করেছেন। ঘটনার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করার পাশাপাশি বাকি জড়িতদের নাম ও লাশ গুমের পুরো ঘটনা তুলে ধরেছে সাবিনা।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের হাটহাজারী মদুনাঘাটে ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আবদুল হাকিমকে (৬৫) প্রকাশ্যে গাড়িতে গুলি করে হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে নিহতের স্ত্রী তাসফিয়া আলম বাদী হয়ে হাটহাজারী থানায় মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে