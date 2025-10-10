Ajker Patrika
মিরসরাইয়ে পিকআপের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী স্বামী নিহত, স্ত্রী আহত

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ২৩: ০৮
দুর্ঘটনার পর লাশ উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনার পর লাশ উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মনিরুল ইসলাম নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রী মামুলী বেগম গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকেলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের জোরারগঞ্জ সোনা পাহাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া একই দিন আরও দুটি দুর্ঘটনায় ৭ জন আহত হয়েছে।

নিহত মোটরসাইকেল আরোহী মনিরুল ইসলাম ও আহত মামুলী বেগম গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। তাঁরা চট্টগ্রামের কর্ণফুলী ইপিজেডে চাকরি করতেন বলে জানা গেছে। পূজার ছুটি শেষে মোটরসাইকেল চড়ে গাইবান্ধা থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন তাঁরা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি দ্রুতগতির মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় পড়ে গেলে পেছনে থাকা পিকআপ তাঁদের ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। মোটরসাইকেলে থাকা নারী গুরুতর আহত হয়েছেন।

একই দিন দুপুরে মিঠাছড়া ইউটার্নে চট্টগ্রামমুখী লেনে একটি সিলিন্ডারবাহী লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এতে মহাসড়কের পাশের খাদে লরিটির সামনের অংশ খুলে পড়ে যায়। এতে দুজন আহত হয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনাপুনি এলাকায় ইট ভাঙার একটি গাড়িকে মিনি কাভার্ড ভ্যান ধাক্কা দিলে পাঁচ শ্রমিক আহত হন। তাৎক্ষণিক আহতদের পরিচয় জানা যায়নি। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক বোরহান উদ্দিন জানান, মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আরও দুটি দুর্ঘটনায় ৭ জন আহত হয়েছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলামিরসরাইসড়ক দুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম
এলাকার খবর
যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের সন্ধানে তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব, কিন্তু কেন

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

আ.লীগ নেতার হিমাগারে নির্যাতন: মামলা তুলতে হুমকি, নিরাপত্তাহীনতায় বাদী

সুন্দরগঞ্জে বাসের ধাক্কায় ভ্যানযাত্রী নিহত

স্বামীকে হত্যার পর ইয়াবা সেবন করে লাশ টুকরো করেন স্ত্রী ও প্রেমিক

ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা: ২ দিন পর অজ্ঞাতদের বিরুদ্ধে মামলা

