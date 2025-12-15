Ajker Patrika

সেলিমা রহমানের মনোনয়ন দাবিতে বাবুগঞ্জে মশালমিছিল ও বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল-৩ (বাবুগঞ্জ–মুলাদী) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল ও দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমানের মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বাবুগঞ্জে মশালমিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

আজ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যার পর এই কর্মসূচি পালন করেন মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপি নেতা সেলিমা রহমানের অনুসারীরা। মশাল হাতে নিয়ে বিক্ষোভকারীরা বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর বাসস্ট্যান্ডের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করেন।

এ সময় তাঁরা মনোনয়নপ্রক্রিয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং অবিলম্বে ঘোষিত মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি জানান। বরিশাল-৩ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন দলের ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন।

বিক্ষোভকারীরা জানান, তাঁরা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমানের কর্মী-সমর্থক। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন ঘোষণার পর থেকে তাঁরা প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন। ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ সন্ধ্যায় এই মশালমিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া বক্তারা অভিযোগ করেন, দলের দুঃসময়ে আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় থাকা ত্যাগী নেতা-কর্মীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, যা দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে চরম হতাশা সৃষ্টি করেছে।

বরিশাল জেলা যুবদলের সহসভাপতি মো. আওলাদ হোসেনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক কামাল হোসেন সরদার, সেলিম সরদার, উপজেলা বিএনপির সদস্য মো. মিজানুর রহমান শিকদার, মো. মনিরুজ্জামান মিল্টন, মো. হাবিবুর রহমান রিপন, বিএনপি নেতা মো. হারুন হাওলাদার, উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি আরিফুর রহমান রতন তালুকদার, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. রিয়াজ হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি মো. মেহেদী হাসান প্রমুখ।

বিএনপিবাবুগঞ্জবরিশাল বিভাগমুলাদীজেলার খবর
