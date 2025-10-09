Ajker Patrika
চুরির অভিযোগে কর্মচারীর চুল কেটে শরীরে আলকাতরা, হোটেলমালিক আটক

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ২২: ৪১
চুরির অভিযোগে কর্মচারীর চুল কেটে শরীরে আলকাতরা, হোটেলমালিক আটক

মোবাইল ফোন চুরির অভিযোগে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় এক হোটেল কর্মচারীর চুল কেটে শরীরে আলকাতরা লাগিয়ে জনসম্মুখে ঘোরানো হয়। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার কালাবিবির দীঘির মোড় টানেল রেস্টুরেন্টে এ ঘটনা ঘটে।

৩০ বছর বয়সী ওই হোটেল কর্মচারীর বাড়ি কক্সবাজারের চকরিয়ায় বলে জানিয়েছেন হোটেলটির স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ মাসুদ।

নির্যাতনের একটি ভিডিও সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে আলোচনা ও সমালোচনা শুরু হয়। পরে টানেল রেস্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ মাসুদকে আটক করার কথা জানিয়েছে পুলিশ।

আটক হওয়ার আগে টানেল রেস্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ মাসুদ সাংবাদিকদের বলেন, ‘পাঁচ দিন আগে আমার রেস্টুরেন্টে আধা বেলা চাকরি করে সহকর্মীর দুটি মোবাইল ফোন নিয়ে পালিয়ে যায় সে। বিভিন্ন স্থানে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, চট্টগ্রাম নগরীর দেওয়ানহাট এলাকায় আলিফ হোটেল নামের একটি রেস্টুরেন্টে কাজ করছে সে। আজ বিকেলে সেখান থেকে আমরা ধরে নিয়ে আসি।’

নির্যাতনের বিষয়ে জানতে চাইলে মাসুদ দাবি করেন, ‘আমার রেস্টুরেন্টের স্টাফরা তাকে দুষ্টুমি করে চুল কেটে দেন। তবে তাকে মারধর করা হয়নি।’

আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন বলেন, কর্মচারীকে মারধর ও চুল কেটে শরীরে আলকাতরা লাগিয়ে জনসম্মুখে ঘোরানোর দায়ে হোটেলটির মালিককে আটক করা হয়েছে। পুলিশ পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে।

