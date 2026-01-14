Ajker Patrika

চবিতে নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ, অভিযান চালিয়ে নথিপত্র নিল দুদক

চবি প্রতিনিধি 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগের প্রেক্ষিতে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক ভবনে প্রাথমিক অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অভিযানে সংগৃহীত নথিপত্র প্রাথমিক যাচাই শেষে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দুদকের টিম কমিশনের কাছে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেবে বলে জানা গেছে।

আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে চট্টগ্রাম দুদক-১-এর সহকারী পরিচালক সায়েদ আলমের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি দল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে অভিযান শুরু করে।

অভিযান পরিচালনা শেষে দুদকের সহকারী পরিচালক সায়েদ আলম বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া আখতারের প্রশাসনামলে নিয়োগসংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতেই এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, গত প্রায় ১৫ মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক শ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে কিছু নিয়োগে অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির বিষয় উঠে এসেছে।

দুদক কর্মকর্তা জানান, অভিযোগগুলোর মধ্যে রয়েছে উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খানের মেয়েকে ফাইন্যান্স বিভাগে নিয়োগ, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিনের কথিত ভাগনের নিয়োগ (যা তিনি অস্বীকার করেছেন) এবং ল্যাবরেটরি স্কুলের অধ্যক্ষ পদে রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামের ভাইয়ের নিয়োগে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ। এসব নিয়োগে প্রকৃতপক্ষে কোনো অনিয়ম হয়েছে কি না, তা সংশ্লিষ্ট রেকর্ড ও নথিপত্র যাচাই করে নিশ্চিত করা হবে।

সায়েদ আলম আরও বলেন, ‘এ মুহূর্তে আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না নিয়োগগুলো বৈধ না অবৈধ। নম্বরশিটসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এখনো আমাদের হাতে আসেনি।’ সর্বশেষ সিন্ডিকেটে ১৫০-এর বেশি নিয়োগের অভিযোগ বিষয়ে তিনি বলেন, সর্বশেষ সিন্ডিকেটে ১৮ জন শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে। আর বাকি বেশির ভাগই হচ্ছে কর্মকর্তা ও কর্মচারী, যাঁরা আগে অস্থায়ী ছিলেন, তাঁদের স্থায়ীকরণ করা হয়েছে। ১৮ জন শিক্ষকসহ সর্বশেষ সিন্ডিকেটে ৮৮ জনের নিয়োগ তারা দেখিয়েছে। স্থায়ী ও নতুন মিলে ১১৩ জনের নিয়োগ হয়েছে সর্বশেষ সিন্ডিকেটে।

দুদক কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘মোট নিয়োগে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এখন পর্যন্ত রেকর্ডপত্র আমরা পাইনি।’

দুদকের সহকারী পরিচালক সায়েদ আলম জানান, সব নথিপত্র ও তথ্য যাচাই শেষে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দুদক কমিশনের কাছে জমা দেওয়া হবে। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে, নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘আমরা দুদককে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত জানাই। বর্তমান প্রশাসনের আমলে গত দেড় বছরে কোনো ধরনের অনিয়ম হয়নি। আমরা চাই, দুদক নিয়মিত এসে স্বচ্ছতা যাচাই করুক।’

ড. মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, নতুন প্রশাসন মোট ৩২১ জনকে নিয়োগ দিয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষক ৭৮ জন, কর্মকর্তা ১৬ জন, তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী ৮৮ জন ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ১৩৯ জন। এসব নিয়োগের মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ আগে থেকেই অস্থায়ীভাবে কর্মরত ছিলেন, যাঁদের স্থায়ী করা হয়েছে।

