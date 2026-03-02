Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

কুয়েতে বেশ কয়েকটি মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০২ মার্চ ২০২৬, ১৪: ২৫
কুয়েতে বেশ কয়েকটি মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত

কুয়েতে বেশ কয়েকটি মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হওয়ার খবর জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আজ জাজিরা কুয়েতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, দেশে ‘বেশ কয়েকটি’ মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে, তবে সব ক্রু বেঁচে গেছেন।

কুয়েত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র জানিয়েছে, আজ সোমবার সকালে বেশ কয়েকটি মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। ক্রুদের হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে, তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল।

এর আগে আজ কুয়েতের আকাশে একটি আমেরিকান এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করা হয়। প্রাথমিক প্রতিবেদনে ধারণা করা হচ্ছে, ভুলক্রমে সেটিকে ভূপাতিত করা হয়ে থাকতে পারে।

কুয়েত সেনাবাহিনীর অফিশিয়াল ভেরিফায়েড এক্স অ্যাকাউন্টে বলা হয়েছে, ‘প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানিয়েছেন, আজ সকালে কয়েকটি মার্কিন সামরিক বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে, তবে তাদের ক্রুদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।’

তিনি জানিয়েছেন, ‘সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে তল্লাশি ও উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করেছে, যার মাধ্যমে ক্রুদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে তাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য। তিনি উল্লেখ করেছেন যে তাদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।’

সরকারি মুখপাত্র আরও জানিয়েছেন, ঘটনা-সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি সমন্বয় করা হয়েছে এবং যৌথ প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি নিশ্চিত করেছেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঘটনার কারণ নির্ধারণের জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছে এবং এ-সংক্রান্ত তথ্য শুধু অফিশিয়াল সূত্র থেকে সংগ্রহ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যযুদ্ধবিমানযুক্তরাষ্ট্রকুয়েত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কৃষিসচিব এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বাধ্যতামূলক অবসরে

কৃষিসচিব এমদাদ উল্লাহ মিয়ান বাধ্যতামূলক অবসরে

যমুনার সামনে উল্টো পথে আসা দুই সরকারি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

যমুনার সামনে উল্টো পথে আসা দুই সরকারি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ আব্রাহাম লিংকনে ৪টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ আব্রাহাম লিংকনে ৪টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

বিয়ের দাওয়াত দিতে গিয়ে খালেদা জিয়ার কাছে তামিম যা শুনেছিলেন

বিয়ের দাওয়াত দিতে গিয়ে খালেদা জিয়ার কাছে তামিম যা শুনেছিলেন

শিবির ভালো লাগার কারণে বহিষ্কার করলেও আফসোস নেই— ছাত্রদল নেতা হামিম এ কথা বলেননি

শিবির ভালো লাগার কারণে বহিষ্কার করলেও আফসোস নেই— ছাত্রদল নেতা হামিম এ কথা বলেননি

সম্পর্কিত

কুয়েতে বেশ কয়েকটি মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত

কুয়েতে বেশ কয়েকটি মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত

ইতিহাস গড়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করতে যাচ্ছেন ট্রাম্পের স্ত্রী

ইতিহাস গড়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করতে যাচ্ছেন ট্রাম্পের স্ত্রী

ট্রাম্পের দাবি উড়িয়ে ইরান বলল, আলোচনা হবে না

ট্রাম্পের দাবি উড়িয়ে ইরান বলল, আলোচনা হবে না

জীবিত আছেন আহমেদিনেজাদ, দাবি উপদেষ্টার

জীবিত আছেন আহমেদিনেজাদ, দাবি উপদেষ্টার