Ajker Patrika
চাঁদপুর

কচুয়ায় নিখোঁজের এক দিন পর পুকুর থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার

কচুয়া (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 
কচুয়ায় নিখোঁজের এক দিন পর পুকুর থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার
নিহত শিশু শিক্ষার্থী নাদিয়া আক্তার। ছবি: সংগৃহীত

​চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলায় নিখোঁজ হওয়ার এক দিন পর নাদিয়া আক্তার (৬) নামের এক শিশু শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার (২ মার্চ) সকালে উপজেলার পাথৈর ইউনিয়নের বেরকোটা দক্ষিণপাড়া এলাকার একটি পুকুর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ​নাদিয়া ওই এলাকার সোনার চান প্রধানিয়া বাড়ির মোহাম্মদ নবীর হোসেনের মেয়ে। সে স্থানীয় মুন কিন্ডারগার্টেন স্কুলের নার্সারির ছাত্রী ছিল।​

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রোববার (১ মার্চ) নাদিয়া তার বান্ধবী সাদিয়ার সঙ্গে প্রাইভেট পড়ে বাড়িতে আসে। এরপর বান্ধবীকে এগিয়ে দিতে গিয়ে সে আর ঘরে ফেরেনি। পরিবারের সদস্যরা সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পাননি। ​এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কচুয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হলে সাচার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই ফ ম শাহজাহান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।​

আজ সোমবার সকালে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে নাদিয়ার পায়ের জুতা ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে পুকুর থেকে তার নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। ​

নাদিয়ার পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, এই মৃত্যু নিয়ে তাদের কোনো অভিযোগ বা সন্দেহ নেই। তারা এটিকে একটি দুর্ঘটনা হিসেবে দেখছেন।

এ ব্যাপারে কচুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বোরহান উদ্দিন বলেন, নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। সকালে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় এবং তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহটি দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিষয়:

নিখোঁজচাঁদপুরউদ্ধারদুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগশিশুমৃতদেহ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কুয়েতে বেশ কয়েকটি মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত

কুয়েতে বেশ কয়েকটি মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত

কাশ্মীরের ইতিহাস গড়ে ভারতীয় দলে কড়া নাড়ছেন নবি

কাশ্মীরের ইতিহাস গড়ে ভারতীয় দলে কড়া নাড়ছেন নবি

ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা না বাড়াতে উপসাগরীয় মিত্রদের সৌদির ‘গোপন বার্তা’

ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা না বাড়াতে উপসাগরীয় মিত্রদের সৌদির ‘গোপন বার্তা’

৭৭৭ কোটি টাকার কাজে ৯ শতাংশ ঘুষ চান ভিসি

৭৭৭ কোটি টাকার কাজে ৯ শতাংশ ঘুষ চান ভিসি

ইরানে খোমেনির ভাস্কর্য উপড়ে ফেলল উত্তেজিত জনতা

ইরানে খোমেনির ভাস্কর্য উপড়ে ফেলল উত্তেজিত জনতা

সম্পর্কিত

সৈয়দপুরে অগ্নিকাণ্ডে ব্যাংকসহ পুড়ল ২৫ প্রতিষ্ঠান

সৈয়দপুরে অগ্নিকাণ্ডে ব্যাংকসহ পুড়ল ২৫ প্রতিষ্ঠান

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে তীব্র যানজট, চরম ভোগান্তি

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে তীব্র যানজট, চরম ভোগান্তি

কচুয়ায় নিখোঁজের এক দিন পর পুকুর থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার

কচুয়ায় নিখোঁজের এক দিন পর পুকুর থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার

বিজিবিকে সঙ্গে নিয়ে গভীর রাতে সংসদ সদস্যদের মাদকবিরোধী অভিযান

বিজিবিকে সঙ্গে নিয়ে গভীর রাতে সংসদ সদস্যদের মাদকবিরোধী অভিযান