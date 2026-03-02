কচুয়ায় নিখোঁজের এক দিন পর পুকুর থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার

চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলায় নিখোঁজ হওয়ার এক দিন পর নাদিয়া আক্তার (৬) নামের এক শিশু শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার (২ মার্চ) সকালে উপজেলার পাথৈর ইউনিয়নের বেরকোটা দক্ষিণপাড়া এলাকার একটি পুকুর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নাদিয়া ওই এলাকার সোনার চান প্রধানিয়া বাড়ির মোহাম্মদ নবীর হোসেনের মেয়ে। সে স্থানীয় মুন কিন্ডারগার্টেন স্কুলের নার্সারির ছাত্রী ছিল।
স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রোববার (১ মার্চ) নাদিয়া তার বান্ধবী সাদিয়ার সঙ্গে প্রাইভেট পড়ে বাড়িতে আসে। এরপর বান্ধবীকে এগিয়ে দিতে গিয়ে সে আর ঘরে ফেরেনি। পরিবারের সদস্যরা সম্ভাব্য সব স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পাননি। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কচুয়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হলে সাচার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই ফ ম শাহজাহান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।
আজ সোমবার সকালে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে নাদিয়ার পায়ের জুতা ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে পুকুর থেকে তার নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়।
নাদিয়ার পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, এই মৃত্যু নিয়ে তাদের কোনো অভিযোগ বা সন্দেহ নেই। তারা এটিকে একটি দুর্ঘটনা হিসেবে দেখছেন।
এ ব্যাপারে কচুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বোরহান উদ্দিন বলেন, নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। সকালে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় এবং তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহটি দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা দায়ের করা হয়েছে।
নীলফামারীর সৈয়দপুরে আগুনে পুড়ে গেছে ঢাকা ব্যাংকের শাখা কার্যালয়সহ ২৫টি দোকান। সোমবার বেলা ১টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট কাজ করছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে ভবনে আটকে পড়া ব্যক্তিদের উদ্ধার করা হয়েছে।৩৮ মিনিট আগে
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ অংশে লাঙ্গলবন্দ সেতুর সংস্কারকাজ চলায় ঢাকামুখী লেনে কয়েক কিলোমিটারজুড়ে যানবাহন স্থবির হয়ে পড়েছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রী ও পরিবহনের চালকেরা।৪১ মিনিট আগে
ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা সীমান্তে বিজিবি সদস্যদের নিয়ে মাদক ও চোরাচালানবিরোধী অভিযান চালিয়েছেন কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য জসিম উদ্দিন জসিম। এ সময় নম্বরবিহীন তিনটি মোটরসাইকেল আটক করা হয়। নির্বাচনী এলাকাকে মাদকমুক্ত রাখতে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণার পরপরই এ অভিযানে...২ ঘণ্টা আগে
রোববার রাতেই ফিরোজ আহম্মেদ শাকিল পৌর ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল হাসান পলিনসহ ১০-১৫ জনের একটি গ্রুপকে অভিযুক্ত করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এ বিষয়ে পোস্ট করেছেন। ওই পোস্টে তিনি লিখেন, ‘পৌর ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল হাসান পলিন তাঁর মোটরসাইকেল বহর নিয়ে এসে প্রকাশ্যে আমাকে মারপিট ও ছুরিকাঘাত করে...২ ঘণ্টা আগে