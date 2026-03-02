Ajker Patrika
ব্রাহ্মণবাড়িয়া

বিজিবিকে সঙ্গে নিয়ে গভীর রাতে সংসদ সদস্যদের মাদকবিরোধী অভিযান

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
বিজিবিকে সঙ্গে নিয়ে গভীর রাতে সংসদ সদস্যদের মাদকবিরোধী অভিযান
ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা সীমান্তে বিজিবি সদস্যদের নিয়ে মাদক ও চোরাচালানবিরোধী অভিযানে সংসদ সদস্য জসিম উদ্দিন জসিম। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য জসিম উদ্দিন জসিম মাদক ও চোরাচালানবিরোধী অভিযানে গভীর রাতে সীমান্ত এলাকায় সরেজমিন তদারকি করেছেন। এ অভিযানের প্রায় ২ মিনিট ১৬ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক আলোচনা তৈরি হয়।

রোববার (১ মার্চ) দিবাগত মধ্যরাতে ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার শশীদল ইউনিয়নের আশাবাড়ি ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন তিনি।

ওই ভিডিওতে দেখা যায়, লুঙ্গি, গেঞ্জি ও মাথায় ক্যাপ পরে অভিযানে অংশ নেন সংসদ সদস্য জসিম উদ্দিন। এ সময় আশাবাড়ি ঈদগাহ মাঠ এলাকা থেকে সন্দেহজনক নম্বরবিহীন তিনটি মোটরসাইকেল আটক করা হয়। পরে সেগুলো পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) নির্দেশ দেন তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকাকে মাদকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন। মাদকের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি ঘোষণা করে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে মাদক কারবারি, সেবনকারী ও চোরাচালানের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন।

এ বিষয়ে জসিম উদ্দিন জসিম বলেন, ‘মাদকের করালগ্রাসে যুবসমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমার নির্বাচনী এলাকাকে মাদকমুক্ত রাখতে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছি। এলাকায় যেসব মাদকসেবী ও কারবারি রয়েছে, তাদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে।’

মাদক নিয়ন্ত্রণে তিনি নিজেই মাঠে কাজ করছেন জানিয়ে সংসদ সদস্য বলেন, এ ক্ষেত্রে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে।

কুমিল্লাঅভিযানবিজিবিব্রাহ্মণপাড়ামাদকদ্রব্য
