চট্টগ্রামে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন মার্কিন রাষ্ট্রদূতের

বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন চট্টগ্রামে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিহত সেনাদের সমাধিসৌধ ওয়ার সিমেট্রি পরিদর্শন করেছেন। এ সময় তিনি নিহত সেনাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
আজ মঙ্গলবার সকালে চট্টগ্রাম নগরের বাদশা মিয়া রোডে অবস্থিত এই সমাধিসৌধ পরিদর্শন করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। পরিদর্শনকালে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র শাহাদাত হোসেনও উপস্থিত ছিলেন।
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন জানিয়েছে, পরিদর্শনকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শহীদ সেনাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত। একই সঙ্গে ওয়ার সেমেট্রির ঐতিহাসিক গুরুত্ব, সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং পরিবেশগত দিক নিয়ে চসিক মেয়রের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।
মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন রাষ্ট্রদূতকে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম, আধুনিক নগর ব্যবস্থাপনা, নাগরিকসেবা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেন।
এ সময় রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন চট্টগ্রাম নগরীর উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং নগর উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, স্বাস্থ্য ও নাগরিক সেবা খাতে ভবিষ্যতে সহযোগিতার সম্ভাবনার কথা জানান।
