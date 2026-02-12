Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের ১৬ আসনের মধ্যে ১৪টিতে এগিয়ে ধানের শীষ, দুটিতে জামায়াত জোট

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৩: ১১
চট্টগ্রাম জেলার ১৬টি আসনের মধ্যে ১৪টিতে সুস্পষ্ট ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন ধানের শীষের প্রার্থীরা। অন্য দুটিতে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সঙ্গে এই দুই প্রার্থীর ব্যবধানও অনেক। বিএনপি প্রার্থীরা যেসব আসনে এগিয়ে রয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম-১ (মিরসরাই), চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি), চট্টগ্রাম-৩ (সন্দ্বীপ), চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড), চট্টগ্রাম-৫ (হাটহাজারী), চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান), চট্টগ্রাম-৭ (রাঙ্গুনিয়া), চট্টগ্রাম-৮ (চান্দগাঁও-বোয়ালখালী), চট্টগ্রাম-৯ (কোতোয়ালি-বাকলিয়া), চট্টগ্রাম-১০ (ডাবলমুরিং-পাঁচলাইশ), চট্টগ্রাম-১১ (বন্দর-পতেঙ্গা), চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া), চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) ও চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-সাতকানিয়া আংশিক)।

১৬ আসনের মধ্যে চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) ও চট্টগ্রাম-১৬ (বাশঁখালী) আসনে জামায়াতের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন।

তাঁদের মধ্যে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন চট্টগ্রাম-৭ (রাঙ্গুনিয়া) আসনের বিএনপি প্রার্থী হুম্মাম কাদের চৌধুরী। তিনি জামায়াতের এ টি এম রেজাউল করিমকে বড় ব্যবধানে হারিয়েছেন বলে উপজেলা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে।

বিষয়:

বিএনপিচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
