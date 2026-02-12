চট্টগ্রামের ১৬ আসনের মধ্যে ১৪টিতে এগিয়ে ধানের শীষ, দুটিতে জামায়াত জোট

চট্টগ্রাম জেলার ১৬টি আসনের মধ্যে ১৪টিতে সুস্পষ্ট ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন ধানের শীষের প্রার্থীরা। অন্য দুটিতে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন।
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সঙ্গে এই দুই প্রার্থীর ব্যবধানও অনেক। বিএনপি প্রার্থীরা যেসব আসনে এগিয়ে রয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম-১ (মিরসরাই), চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি), চট্টগ্রাম-৩ (সন্দ্বীপ), চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড), চট্টগ্রাম-৫ (হাটহাজারী), চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান), চট্টগ্রাম-৭ (রাঙ্গুনিয়া), চট্টগ্রাম-৮ (চান্দগাঁও-বোয়ালখালী), চট্টগ্রাম-৯ (কোতোয়ালি-বাকলিয়া), চট্টগ্রাম-১০ (ডাবলমুরিং-পাঁচলাইশ), চট্টগ্রাম-১১ (বন্দর-পতেঙ্গা), চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া), চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) ও চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-সাতকানিয়া আংশিক)।
১৬ আসনের মধ্যে চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) ও চট্টগ্রাম-১৬ (বাশঁখালী) আসনে জামায়াতের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন।
তাঁদের মধ্যে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন চট্টগ্রাম-৭ (রাঙ্গুনিয়া) আসনের বিএনপি প্রার্থী হুম্মাম কাদের চৌধুরী। তিনি জামায়াতের এ টি এম রেজাউল করিমকে বড় ব্যবধানে হারিয়েছেন বলে উপজেলা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে।
খুলনা-৫ (ফুলতলা ডুমুরিয়া) আসনে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার পরাজিত হয়েছেন। তিনি ২ হাজার ৭০২ ভোটের ব্যবধানে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আলী আসগার লবির কাছে পরাজিত হয়েছেন।৪ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-১ (দাউদকান্দি-মেঘনা) আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। দাউদকান্দি উপজেলার ১০৭টি ভোটকেন্দ্রের ফলাফলে তিনি ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ১ হাজার ৩৯৪ ভোট।৯ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোরের চারটি আসনের সব কটিতেই বিএনপি মনোনীত প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। তাঁরা হলেন—নাটোর-১ আসনে ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল, নাটোর-২ আসনে রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, নাটোর-৩ আসনে আনোয়ারুল ইসলাম আনু ও নাটোর-৪ আসনে আব্দুল আজিজ।১৩ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জ-৩ (কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম জিলানী ধানের শীষ প্রতীকে ৬০ হাজার ১৬৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।৩১ মিনিট আগে