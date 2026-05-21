Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

এস আলম গ্রুপের ১১ জনের বিরুদ্ধে পাঁচ মাসের সাজা পরোয়ানা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
এস আলম গ্রুপের ১১ জনের বিরুদ্ধে পাঁচ মাসের সাজা পরোয়ানা

বাস কেনার নামে ইসলামী ব্যাংক থেকে নেওয়া প্রায় ৮০ কোটি টাকার ঋণ পরিশোধ না করায় এস আলম গ্রুপের ১১ কর্ণধারের বিরুদ্ধে পাঁচ মাসের সাজা পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (২১ মে) চট্টগ্রাম অর্থঋণ আদালত-১-এর বিচারক মো. হেলাল উদ্দিন এই আদেশ দেন।

সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন এস আলম গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ওজি ট্রাভেলস লিমিটেডের চেয়ারম্যান গোফরানুল আলম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাকিম আলী, এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম, তাঁর সহোদর ওসমান গনি, মো. রাশেদুল আলম, আব্দুস সামাদ, মো. আব্দুল্লাহ হাসান, শহিদুল আলম, ফারজানা বেগম, ফারজানা পারভীন ও আহসানুল আলম।

মামলার নথি ও ইসলামী ব্যাংক সূত্র জানায়, ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ১৩৪টি বিলাসবহুল হিনো বাস কেনার জন্য ওজি ট্রাভেলস লিমিটেডকে ১০৯ কোটি ৪২ লাখ টাকার বিনিয়োগ অনুমোদন দেয় ইসলামী ব্যাংক। পরে ২০২৪ সালের মার্চ থেকে জুলাই পর্যন্ত আট দফায় নাভানা গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আফতাব অটোমোবাইলস লিমিটেডের অনুকূলে ৮৫ কোটি ৩০ লাখ টাকা ছাড় করা হয়। অর্থ ছাড় দেওয়া হয় ইসলামী ব্যাংকের খাতুনগঞ্জ করপোরেট শাখা থেকে।

চুক্তি অনুযায়ী ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বাস সরবরাহ করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত একটি বাসও সরবরাহ করা হয়নি। ফলে ব্যাংকের বিনিয়োগ ঝুঁকির মুখে পড়ে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এস আলম গ্রুপের শীর্ষ কর্মকর্তারা আত্মগোপনে চলে যাওয়ায় ঋণ আদায় আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

এই অবস্থায় পাওনা অর্থ উদ্ধারে গত বছরের ২৬ আগস্ট ওজি ট্রাভেলস লিমিটেড ও আফতাব অটোমোবাইলস লিমিটেডের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম অর্থঋণ আদালতে মামলা করে ইসলামী ব্যাংক। মামলার হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরের ২৩ আগস্ট পর্যন্ত ব্যাংকের পাওনা দাঁড়িয়েছে ৮০ কোটি ৬১ লাখ ৬০ হাজার ৭৬১ টাকা।

মামলায় আফতাব অটোমোবাইলসের পরিচালক সফিউল ইসলাম, খালেদা ইসলাম, সাজেদুল ইসলাম ও মিয়া সেলিম শেখকেও আসামি করা হয়েছে। এর আগে গত ৯ নভেম্বর আদালত ৬০ দিনের মধ্যে পুরো পাওনা অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেন। নির্দেশনা অমান্য করায় সর্বশেষ সাজা পরোয়ানা জারি করা হয়।

অর্থঋণ মামলার পাশাপাশি প্রতারণার অভিযোগে চট্টগ্রাম চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতেও পৃথক একটি ফৌজদারি মামলা করেছে ইসলামী ব্যাংক। ব্যাংকের অভিযোগ, পুরো অর্থ ছাড়ের পরও বাস সরবরাহ না করে ঋণগ্রহীতা ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান পরিকল্পিতভাবে ব্যাংকের সঙ্গে প্রতারণা করেছে।

এস আলম-নাভানার বিলাসবহুল বাস চুক্তি: ঝুঁকিতে ইসলামী ব্যাংকের ৮০ কোটিএস আলম-নাভানার বিলাসবহুল বাস চুক্তি: ঝুঁকিতে ইসলামী ব্যাংকের ৮০ কোটি

ইসলামী ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও খাতুনগঞ্জ করপোরেট শাখার ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন বলেন, ‘চুক্তি অনুযায়ী বাসগুলো সরবরাহ করা হলে সেগুলো ব্যাংকের নামে নিবন্ধন হওয়ার কথা ছিল। এতে ঋণের বিপরীতে কোলাটারেল সিকিউরিটি নিশ্চিত হতো। কিন্তু গাড়ি সরবরাহ না হওয়ায় পুরো বিনিয়োগ এখন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।’

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, এস আলম গ্রুপের বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ দেড় লাখ কোটি টাকার বেশি। এর মধ্যে শুধু ইসলামী ব্যাংক থেকে নেওয়া হয়েছে প্রায় ৮৮ হাজার কোটি টাকা। তবে এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাঋণবিচারকচট্টগ্রাম বিভাগআদালতচট্টগ্রাম নগরইসলামী ব্যাংকজেলার খবরআইন–আদালত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

খরচাপাতি দিলে হালকাপাতলা করুম: আসামিকে দারোগা

ইরান ইস্যুতে ট্রাম্পের সঙ্গে মতপার্থক্য, ‘আগুন ধরে গিয়েছিল’ নেতানিয়াহুর মাথায়

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

আজ থেকেই ‘অবৈধ বাংলাদেশিদের’ ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু: শুভেন্দু

কমান্ডার ইন বিফ: নারায়ণগঞ্জের ‘ট্রাম্প মহিষ’ নিয়ে এবার এএফপির প্রতিবেদন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

স্থানীয় সরকার নির্বাচন: প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি, তৈরি হচ্ছে বিধিমালা, বাড়ছে জামানত

স্থানীয় সরকার নির্বাচন: প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি, তৈরি হচ্ছে বিধিমালা, বাড়ছে জামানত

কোরবানির মাংস কি বিয়ের অনুষ্ঠানে খাওয়ানো যাবে

কোরবানির মাংস কি বিয়ের অনুষ্ঠানে খাওয়ানো যাবে

খুলনা-মোংলা: মহাসড়কের পাশে তিন বাজার, দুর্ঘটনার ঝুঁকি

খুলনা-মোংলা: মহাসড়কের পাশে তিন বাজার, দুর্ঘটনার ঝুঁকি

ডলারের মূল্যবৃদ্ধি: রূপপুর প্রকল্পে নতুন আর্থিক চাপ

ডলারের মূল্যবৃদ্ধি: রূপপুর প্রকল্পে নতুন আর্থিক চাপ

সম্পর্কিত

ধামইরহাটে শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেপ্তার

ধামইরহাটে শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক গ্রেপ্তার

পল্লবীতে শিশু হত্যার বিচার দাবিতে মিরপুরে সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ

পল্লবীতে শিশু হত্যার বিচার দাবিতে মিরপুরে সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ

প্রবাসীর মরদেহ ৮ টুকরা: ‘প্রেমিকা’ তাসলিমার স্বীকারোক্তি

প্রবাসীর মরদেহ ৮ টুকরা: ‘প্রেমিকা’ তাসলিমার স্বীকারোক্তি

বড় ধরনের আর্থিক সংস্কার ছাড়া বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব নয়: ময়মনসিংহে আসিফ মাহমুদ

বড় ধরনের আর্থিক সংস্কার ছাড়া বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব নয়: ময়মনসিংহে আসিফ মাহমুদ