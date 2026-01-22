ফেনীতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুর্বৃত্তের আগুন

ফেনীতে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পুরোনো ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (২১ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সদর উপজেলার লেমুয়া উচ্চবিদ্যালয়ের নিচতলায় বেঞ্চ সংস্কারের জন্য রাখা কাঠে আগুন লাগিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন ফেনী মডেল থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বোগদাদিয়া পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা।
প্রত্যক্ষদর্শী ও বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যার পর আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে আসে। আগুনে সংস্কারের জন্য রাখা বেশ কিছু কাঠ পুড়ে যায়। পরে পানি ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, নির্বাচনের আগে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কেউ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগুন দিয়েছে কি না খতিয়ে দেখা উচিত।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহেদ আলী বলেন, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বিদ্যালয়ের পুরোনো ভবনের নিচতলায় দুর্বৃত্তরা আগুন ধরিয়ে দেয়। ভবনটিতে সংস্কারকাজ চলমান রয়েছে। সেখানে বেশ কিছু কাঠ আগুনে পুড়ে গেছে। বিদ্যালয়ের নিরাপত্তাকর্মী সন্দেহভাজন দুজনের নাম ইতিমধ্যে পুলিশকে জানিয়েছেন।
এ বিষয়ে ফেনী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মুহাম্মদ ফৌজুল আজিম বলেন, বিদ্যালয়ের বারান্দায় শ্রেণিকক্ষের বেঞ্চ তৈরির কাজ চলছিল। সেখানে কাঠের গুঁড়া ও কুঁড়া রাখা ছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অসাবধানতাবশত সিগারেটের আগুন থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে। তবে বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে।
