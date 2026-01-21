Ajker Patrika
বিশ্বকাপ-ইস্যুতে লিটনদের সঙ্গে বসবেন ক্রীড়া উপদেষ্টা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
লিটনদের মতামত নেবেন ক্রীড়া উপদেষ্টা। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) ২৪ ঘণ্টার সময় বেঁধে দিয়েছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (আইসিসি)। বৃহস্পতিবারের মধ্যে বিসিবিকে জানাতে হবে তারা ভারতে বিশ্বকাপ খেলবে কি খেলবে না। শুরু থেকেই এ ইস্যুতে সরকারের নির্দেশনায় এগোচ্ছে বিসিবি, আজ রাতেই বিসিবির নীতিনির্ধারকেরা ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বসেছিলেন।

সরকার যে সিদ্ধান্ত দেবে, সেটিই বিসিবি জানিয়ে দেব আইসিসিকে। ক্রীড়া উপদেষ্টা একাধিকবার জানিয়েছেন, নিরাপত্তাজনিত কারণে তাঁরা কিছুতেই ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশ দলকে পাঠাবেন না।

তবে রাতে আসিফ নজরুলের সঙ্গে বৈঠক শেষে বিসিবি সভাপতি জানিয়েছেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ক্রীড়া উপদেষ্টা আজ বিকেল ৩টায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিশ্বকাপ দলে থাকা ক্রিকেটারদের সঙ্গে বসবেন। ভারতে খেলা-না খেলার ব্যাপারে ক্রিকেটারদের মতামত শুনবেন ক্রীড়া উপদেষ্টা।

বুধবার আইসিসি সভায় ১২-২ ভোটে বাংলাদেশ হেরে যাওয়ার পর আইসিসি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ীই হবে এবং বাংলাদেশের সব ম্যাচ ভারতেই হবে। আইসিসি এও জানিয়েছে যে টুর্নামেন্টের এত কাছাকাছি সময়ে ভেন্যু পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। যদি বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত ভারতে না যায়, তবে বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে তাদের জায়গায় স্কটল্যান্ড আসবে। স্কটল্যান্ড ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ইউরোপীয় বাছাইপর্বে তারা নেদারল্যান্ডস ও ইতালির পরে ছিল।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু ২০০৭ থেকে। গত ১৯ বছরে বাংলাদেশ অংশ নিয়েছে প্রতিটিতেই। ২০ ওভারের মর্যাদাপূর্ণ এই টুর্নামেন্টে যদি বাংলাদেশের এবার যদি না-ই খেলা হয়, নানা প্রেক্ষাপটে সেটি বিরাট ধাক্কা হবে বিসিবির জন্য। যদিও সরকার বারবার দেশের মর্যাদা ও নিরাপত্তার প্রশ্নে কিছুতে আপোস না করার কথাই বলে আসছে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ রয়েছে ‘সি’ গ্রুপে। তাদের প্রথম তিনটি ম্যাচ ৭, ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় এবং শেষটি ১৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ে খেলার কথা রয়েছে।

