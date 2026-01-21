বিএনপির ৫৯ বিদ্রোহী প্রার্থী বহিষ্কার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দলের সিদ্ধান্ত না মেনে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ায় আরও ৫৯ জনকে বহিষ্কার করেছে বিএনপি। যদিও দলটি বলছে, দলীয় নীতি, আদর্শ ও শৃঙ্খলাপরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় ওই প্রার্থীদের দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
এর আগে জোটের শরিকদের আসনে দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে প্রার্থী হওয়ায় দলের ১৩ জনকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের পদ-পদবি থেকে বহিষ্কার করা হয়।
আজ বুধবার রাতে সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী দলের ৫৯ নেতাকে বহিষ্কারের কথা জানান।
রংপুর বিভাগে বহিষ্কার করা প্রার্থীরা হলেন—
১. দিনাজপুর-২ আসনের আ ন ম বজলুর রশিদ; জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বিরল উপজেলা বিএনপির উপদেষ্টা
২. দিনাজপুর-৫ আসনের এ জেড এম রেজয়ানুল হক; সদস্য, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটি
৩. নীলফামারী-৪ আসনের রিয়াদ আরাফান সরকার রানা; সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, সৈয়দপুর জেলা
রাজশাহী বিভাগ
১. নওগাঁ-৩ আসনের পারভেজ আরেফিন সিদ্দিকী জনি; সদস্য, মহাদেবপুর উপজেলা বিএনপি
২. নাটোর-১ আসনের তাইফুল ইসলাম টিপু; সহ-দপ্তর সম্পাদক, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটি
৩. নাটোর-১ আসনের ডা. ইয়াসির আরশাদ রাজন; সদস্য, জেলা বিএনপি।
৪. নাটোর-৩ আসনের দাউদার মাহমুদ; জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক
৫. রাজশাহী-৫ আসনের ইসফা খাইরুল হক শিমুল; সদস্য, পুঠিয়া উপজেলা
৬. রাজশাহী-৫ আসনের ব্যারিস্টার রেজাউল করিম; সহসভাপতি লন্ডন জিয়া পরিষদ
৭. পাবনা-৩ আসনের কে এম আনোয়ারুল ইসলাম; সদস্য, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটি
৮. পাবনা-৪ আসনের জাকারিয়া পিন্টু; সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, পাবনা জেলা ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক, ঈশ্বরদী পৌর বিএনপি
খুলনা বিভাগ
১. কুষ্টিয়া-১ আসনের নুরুজ্জামান হাবলু মোল্লা; সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক, দৌলতপুর উপজেলা
২. নড়াইল-২ আসনের মনিরুল ইসলাম; সাধারণ সম্পাদক, জেলা বিএনপি
৩. যশোর-৫ আসনের অ্যাডভোকেট শহিদ ইকবাল; সভাপতি, মনিরামপুর থানা
৪. সাতক্ষীরা-৩ আসনের ডা. শহীদুল আলম; সদস্য, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটি
৫. বাগেরহাট-১ আসনের ইঞ্জিনিয়ার মাসুদ; সদস্য, জেলা বিএনপি
৬. বাগেরহাট-৪ আসনের খায়রুজ্জামান শিপন; সদস্য, জেলা বিএনপি
বরিশাল বিভাগ
১. বরিশাল-১ আসনের আব্দুস সোবহান; সদস্য, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটি
২. পিরোজপুর-২ আসনের মোহাম্মদ মাহমুদ হোসেন; প্রাথমিক সদস্য
ঢাকা বিভাগ
১. নারায়ণগঞ্জ-১ আসনের মোহাম্মাদ দুলাল হোসেন; সাবেক সদস্য, নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপি
২. নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের মো. আতাউর রহমান খান আঙ্গুর; সাবেক সদস্য, জেলা বিএনপি
৩. নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের অধ্যাপক মো. রেজাউল করিম; সদস্য, জাতীয় নির্বাহী কমিটি
৪. টাঙ্গাইল-১ আসনের অ্যাডভোকেট মোহাম্মাদ আলী; সদস্য, জাতীয় নির্বাহী কমিটি
৫. টাঙ্গাইল-৩ আসনের লুৎফর রহমান খান আজাদ; উপদেষ্টা, চেয়ারপারসন
৬. টাঙ্গাইল-৫ আসনের অ্যাডভোকেট ফরহাদ ইকবাল; সাধারণ সম্পাদক, জেলা বিএনপি
৭. নরসিংদী-৫ আসনের মো. জামাল আহমেদ চৌধুরী; সহসভাপতি, জেলা বিএনপি
৮. মুন্সিগঞ্জ-১ আসনের মো. মুমিন আলী; সদস্য, জেলা বিএনপি
৯. মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনের মো. মহিউদ্দিন; সদস্য সচিব, জেলা বিএনপি
ময়মনসিংহ বিভাগ
১. কিশোরগঞ্জ-১ রেজাউল করিম চুন্নু, সদস্য, কিশোরগঞ্জ সদর থানা
২. কিশোরগঞ্জ-৫ শেখ মজিবুর রহমান ইকবাল, সদস্য, জাতীয় নির্বাহী কমিটি ও সভাপতি, বাজিতপুর উপজেলা বিএনপি
৩. ময়মনসিংহ-১ সালমান ওমর রুবেল, যুগ্ম আহ্বায়ক, হালুয়াঘাট উপজেলা বিএনপি
৪. ময়মনসিংহ-১০ এবি সিদ্দিকুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক, ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলা বিএনপি
৫. ময়মনসিংহ-১১ মো. মোর্শেদ আলম, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক, ভালুকা উপজেলা বিএনপি
৬. নেত্রকোনা-৩ মো. দেলোয়ার হোসেন ভূঁইয়া, সদস্য, কেন্দুয়া উপজেলা বিএনপি
৭. শেরপুর-৩ মো. আমিনুল ইসলাম বাদশাহ, সদস্য, সাবেক জেলা বিএনপি
ফরিদপুর বিভাগ
১. মাদারীপুর-১ লাভলু সিদ্দিকী, যুগ্ম আহ্বায়ক, মাদারীপুর জেলা বিএনপি
২. মাদারীপুর-১ কামাল জামাল নুরুউদ্দিন মোল্লা, সদস্য, শিবচর উপজেলা বিএনপি আহ্বায়ক কমিটি
৩. মাদারীপুর-২ মিল্টন বৈদ্য, সদস্য, মাদারীপুর জেলা বিএনপি
৪. রাজবাড়ী-২ নাসিরুল হক সাবু, সদস্য, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, বিএনপি
৫. গোপালগঞ্জ-২ এম এস খান মঞ্জু, সদস্য, জেলা বিএনপি
৬. গোপালগঞ্জ-২ সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, সদস্য, জেলা বিএনপি
৭. গোপালগঞ্জ-৩ অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান হাবিব, সদস্য, জেলা বিএনপি
সিলেট বিভাগ
১. সুনামগঞ্জ-৩ আনোয়ার হোসেন, সাবেক সহসভাপতি, জেলা বিএনপি ও সদস্য, আহ্বায়ক কমিটি
২. সুনামগঞ্জ-৪ দেওয়ান জয়নুল জাকেরীন, সাবেক সহসভাপতি জেলা বিএনপি ও সদস্য, আহ্বায়ক কমিটি
৩. সিলেট-৫ মামুনুর রশীদ (চাকসু), উপদেষ্টা (বহিষ্কৃত) সিলেট জেলা বিএনপি
৪. মৌলভীবাজার-৪ মহসিন মিয়া মধু, সদস্য, আহ্বায়ক কমিটি, জেলা বিএনপি
৫. হবিগঞ্জ-১ শেখ সুজাত মিয়া, সদস্য, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, বিএনপি
কুমিল্লা বিভাগ
১. ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ অ্যাডভোকেট কামরুজ্জামান মামুন, সহসভাপতি, জেলা বিএনপি
২. ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ কাজী নাজমুল হোসেন তাপস, অর্থবিষয়ক সম্পাদক, জেলা বিএনপি
৩. ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ কৃষিবিদ সাইদুজ্জামান কামাল, সাধারণ সদস্য
৪. কুমিল্লা-২ ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মতিন, সাধারণ সদস্য, উপদেষ্টা, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
৫. কুমিল্লা-৭ আতিকুল আলম শাওন, সভাপতি, চান্দিনা উপজেলা বিএনপি
৬. চাঁদপুর-৪ এম এ হান্নান, সদস্য, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, বিএনপি
চট্টগ্রাম বিভাগ
১. চট্টগ্রাম-১৪ অ্যাডভোকেট মিজানুল হক চৌধুরী, সাবেক সদস্য, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপি
২. চট্টগ্রাম-১৪ শফিকুল ইসলাম রাহী, সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল
৩. চট্টগ্রাম-১৬ লিয়াকত আলী চেয়ারম্যান, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপি
৪. নোয়াখালী-২ কাজী মফিজুর রহমান, সদস্য, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটি
৫. নোয়াখালী-৬ প্রকৌশলী ফজলুল আজীম, সাবেক সংসদ সদস্য
৬. নোয়াখালী-৬ ইঞ্জিনিয়ার তানবীর উদ্দীন রাজীব, সদস্য, নোয়াখালী জেলা বিএনপি
