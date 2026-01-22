সিংড়ায় শিক্ষককে গলা কেটে হত্যা

নাটোর জেলা জিয়া পরিষদ সদস্য রেজাউল করিমকে (৫৩) গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। তিনি সিংড়ার বিল হালতি ত্রিমোহনী ডিগ্রি কলেজের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। তা ছাড়া সিংড়া উপজেলার কলম ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক হায়দার রশিদ রিপনের চাচা তিনি।
বুধবার রাত সাড়ে ১০টায় কলম ইউনিয়নের কুমারপাড়ায় নিজ বাড়ির সামনে রেজাউল করিমের গলা কেটে ফেলে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাত সাড়ে ১০টার দিকে কলমের কুমারপাড়ায় ধস্তাধস্তি ও চিৎকারের শব্দ শুনে তাঁরা এগিয়ে যান। এ সময় রাস্তার পাশে গলাকাটা অবস্থায় রেজাউল করিমকে পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। এর কিছুক্ষণ পরই তাঁর মৃত্যু হয়।
সিংড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আ স ম আব্দুন নুর জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। যাঁরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তাঁদের চিহ্নিত করতে পুলিশ কাজ শুরু করেছে।
এদিকে রেজাউল করিমকে হত্যার প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় সিংড়া বাসস্ট্যান্ডে সিংড়া উপজেলা ও পৌর বিএনপির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছে।
নাটোরে হত্যা, চাঁদাবাজিসহ একাধিক মামলার আসামি যুবদল নেতা কবির হোসেন কাঙ্গালকে গ্রেপ্তার করে পুলিশে দিয়েছেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা। গ্রেপ্তার কবির হোসেন জেলা যুবদলের সহসভাপতি। বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টায় সদর উপজেলার দরাপপুর বাজার এলাকা থেকে কাঙ্গালকে গ্রেপ্তার করা হয়।২৭ মিনিট আগে
ফেনীতে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পুরোনো ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (২১ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সদর উপজেলার লেমুয়া উচ্চবিদ্যালয়ের নিচতলায় বেঞ্চ সংস্কারের জন্য রাখা কাঠে আগুন লাগিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা।৩৩ মিনিট আগে
বিলম্বের বৃত্ত থেকে বের হতে পারছে না বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন রেলপথ প্রকল্প। ইতিমধ্যে চার দফা মেয়াদ বাড়ানো এই প্রকল্প শেষ করতে আরও দুই বছর মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ। প্রায় এক যুগে প্রকল্পের কাজ হয়েছে ৫৪ শতাংশ।৭ ঘণ্টা আগে
নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আজম পাশা চৌধুরী রুমেল এবং হাতিয়া পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বঙ্গবন্ধু আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছাইফ উদ্দিন আহমদ দীর্ঘদিন হত্যা-বিস্ফোরকসহ একাধিক মামলার আসামি হয়ে জেলা কারাগারে রয়েছেন।৮ ঘণ্টা আগে