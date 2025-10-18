সীমান্তে বিজিবির অভিযানে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় পণ্য জব্দ

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা সীমান্তে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় অবৈধ পণ্য জব্দ করেছে সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন (৬০ বিজিবি)।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দিবাগত রাতে সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের আওতাধীন কসবার মঈনপুর বিওপির বিজিবি ও ব্রাহ্মণপাড়ার শশীদল বিওপির বিজিবি সদস্যরা সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব পণ্য জব্দ করেন। উদ্ধার করা পণ্যের মধ্যে রয়েছে প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ টাকার ভারতীয় শাড়ি, ৪০ লাখ ৯৫ হাজার টাকার একটি পিকআপসহ ভারতীয় বাসমতি চাল।
বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়, জব্দ করা পণ্য ও পিকআপ আইনি প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জিয়াউর রহমান বলেন, সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধে ৬০ বিজিবির আভিযানিক কার্যক্রম এবং গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় নিয়মিত অভিযান চালিয়ে এসব অবৈধ ভারতীয় পণ্য জব্দ করা হয়েছে।
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা সীমান্তে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় অবৈধ পণ্য জব্দ করেছে সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন (৬০ বিজিবি)।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দিবাগত রাতে সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের আওতাধীন কসবার মঈনপুর বিওপির বিজিবি ও ব্রাহ্মণপাড়ার শশীদল বিওপির বিজিবি সদস্যরা সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব পণ্য জব্দ করেন। উদ্ধার করা পণ্যের মধ্যে রয়েছে প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ টাকার ভারতীয় শাড়ি, ৪০ লাখ ৯৫ হাজার টাকার একটি পিকআপসহ ভারতীয় বাসমতি চাল।
বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়, জব্দ করা পণ্য ও পিকআপ আইনি প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জিয়াউর রহমান বলেন, সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধে ৬০ বিজিবির আভিযানিক কার্যক্রম এবং গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় নিয়মিত অভিযান চালিয়ে এসব অবৈধ ভারতীয় পণ্য জব্দ করা হয়েছে।
কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেবিদ্বার সুজাত আলী সরকারি কলেজের মাঠটি বর্তমানে চরম অব্যবস্থাপনা, অবহেলা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। একসময় যেখানে শিক্ষার্থীদের কোলাহল, ফুটবল-ক্রিকেটের উচ্ছ্বাসে মুখর থাকত মাঠটি, আজ সেখানে শুধুই জমে থাকা পানি, কাদা আর...১৮ মিনিট আগে
আজ শনিবার দুপুর সোয়া ১২টায় শহীদ মিনারের সপ্তম দিনের অবস্থান কর্মসূচি থেকে মিছিল শুরু করেন শিক্ষক-কর্মচারীরা। দুপুর সাড়ে ১২টায় কদম ফোয়ারার সামনে অবস্থান নেন তাঁরা। সেখানে তাঁদের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান অংশ নেন।২৯ মিনিট আগে
গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে ভুল চিকিৎসায় পারভীন আক্তার পারুল বেগম (২৫) নামের এক প্রসূতি ও তাঁর নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) ভোরে পৌর শহরের ঘোড়াঘাট রোডে ‘মা ক্লিনিক অ্যান্ড নার্সিং হোমে’ এই ঘটনা ঘটে। প্রসূতির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষুব্ধ স্বজনেরা ক্লিনিকে হামলা...২ ঘণ্টা আগে
পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলার বলদিয়া ইউনিয়নে পথচারীদের দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ লাঘবে নিজস্ব অর্থায়ন ও স্বেচ্ছাশ্রমে সংস্কার করা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ পুল ও রাস্তা। প্রতি শুক্রবার শতাধিক যুবক অংশ নিচ্ছেন এই জনকল্যাণমূলক কাজে। স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুদানে ইতিমধ্যে ১৮টি অকেজো পুল সংস্কার...২ ঘণ্টা আগে