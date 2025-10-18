Ajker Patrika
সীমান্তে বিজিবির অভিযানে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় পণ্য জব্দ

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
জব্দ করা পণ্য। ছবি: সংগৃহীত
জব্দ করা পণ্য। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা সীমান্তে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় অবৈধ পণ্য জব্দ করেছে সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন (৬০ বিজিবি)।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দিবাগত রাতে সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের আওতাধীন কসবার মঈনপুর বিওপির বিজিবি ও ব্রাহ্মণপাড়ার শশীদল বিওপির বিজিবি সদস্যরা সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব পণ্য জব্দ করেন। উদ্ধার করা পণ্যের মধ্যে রয়েছে প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ টাকার ভারতীয় শাড়ি, ৪০ লাখ ৯৫ হাজার টাকার একটি পিকআপসহ ভারতীয় বাসমতি চাল।

জব্দ করা পণ্য। ছবি: সংগৃহীত
জব্দ করা পণ্য। ছবি: সংগৃহীত

বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়, জব্দ করা পণ্য ও পিকআপ আইনি প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. জিয়াউর রহমান বলেন, সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধে ৬০ বিজিবির আভিযানিক কার্যক্রম এবং গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় নিয়মিত অভিযান চালিয়ে এসব অবৈধ ভারতীয় পণ্য জব্দ করা হয়েছে।

