প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা: চট্টগ্রামে চুয়েট শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে চুয়েট শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রামে চুয়েট শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ হয়েছে। আজ বুধবার নগরীর ষোলোশহরে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) শিক্ষার্থীরা এ বিক্ষোভ করেছেন।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (সন্ধ্যা ৬টা) শিক্ষার্থীরা সড়ক ছাড়েননি। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সড়ক ছেড়ে দেওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ করা হয়।

নগরের গুরুত্বপূর্ণ এ সড়কে অবরোধের ফলে দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়েছে ষোলোশহর থেকে বায়েজিদ, বহদ্দারহাট, চকবাজার, জিইসি মোড়সহ আশপাশের বিভিন্ন সড়কে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

চট্টগ্রামে চুয়েট শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রামে চুয়েট শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ। ছবি: আজকের পত্রিকা

শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘আমাদের যে তিন দফা দাবি আছে, তা আদায়ে গত ছয় মাস ধরে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করে আসছিলাম। দাবিদাওয়ার বিষয়ে বর্তমান সরকারের কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখানোর পরিপ্রেক্ষিতে আজ ‘‘লংমার্চ টু ঢাকা’’ কর্মসূচি দেওয়া হয়।

‘ওই কর্মসূচিতে পুলিশ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের লাঠিপেটা, টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছে। হামলায় আমাদের অনেক শিক্ষার্থী রক্তাক্ত হয়েছে। আমাদের ভাইদের রক্তাক্ত করার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে আমরা এখানে এসেছি।’

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, বিকেল ৪টা থেকে দুই নম্বর গেট এলাকায় জড়ো হতে শুরু করেন চুয়েট শিক্ষার্থীরা। তাঁদের অনেকে বাসে করে চট্টগ্রামের রাউজানের ক্যাম্পাস থেকে কর্মসূচিতে যোগ দেন। এ সময় তাঁরা সেখানে সমাবেশ ও দাবি মেনে নিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

সরকারের কমিটি পছন্দ হয়নি, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ‎প্রকৌশল শিক্ষার্থীদেরসরকারের কমিটি পছন্দ হয়নি, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ‎প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের

শিক্ষার্থীদের দাবিদাওয়ার মধ্যে রয়েছে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নামের আগে প্রকৌশলী লিখতে না দেওয়া, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের কাউকে পদোন্নতি দিয়ে নবম গ্রেডে উন্নীত না করা এবং দশম গ্রেডের চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে স্নাতক প্রকৌশলীদের সুযোগ দেওয়া।

এর আগে ২৪ আগস্ট থেকে তিন দফা দাবিতে ক্লাস বর্জন, ব্লকেড কর্মসূচি ও ডিসি অফিসে বিক্ষোভ পালন করেন চুয়েট শিক্ষার্থীরা।

চট্টগ্রাম জেলাশিক্ষার্থীঅবরোধচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামহামলাজেলার খবরচুয়েট
