আজকের রাশিফল: চোখের পানি মুছতে সঙ্গে রুমাল রাখুন, পেটের চর্বিটা আজ খুব ভাবাবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মেষ
আজ অফিসে এমনভাবে প্রবেশ করবেন যেন আপনিই কোম্পানির মালিক। কিন্তু লাঞ্চের আগেই বস আপনাকে এমন সব ফাইলের পাহাড় দেবে যে সেই ‘সিংহ’ ভাবটা মুহূর্তেই ‘ভেজা বেড়াল’-এ পরিণত হবে। সহকর্মীদের থেকে সাবধান, তারা আপনার টিফিনের ওপর নজর রেখেছে! সঙ্গীর সঙ্গে রোমান্টিক ডিনারের পরিকল্পনা হতে পারে, কিন্তু সেই সুযোগে তিনি আপনার ক্রেডিট কার্ডের লিমিট চেক করে নিতে পারেন। ঘাড়ের ব্যথায় ভুগতে পারেন। কারণ, সারা দিন বসের সামনে মাথা নিচু করে থাকতে হবে।
বৃষ
ব্যবসার কাজে আজ উন্নতির যোগ। তবে মিটিং চলাকালীন মন পড়ে থাকবে কাছের কোনো মোমোর দোকানে। ক্লায়েন্টকে ডিল বোঝানোর বদলে যদি মেনু কার্ড বুঝিয়ে ফেলেন, তবে বিপদ! আজ সঙ্গীকে খুশি করার সহজ উপায় হলো ভালো কোনো খাবার খাওয়ানো। তবে রান্না করার দায়িত্ব আপনার ওপর পড়লে বাইরে থেকে অর্ডার করাই নিরাপদ। অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে বিকেলের দিকে হজমের ওষুধ খুঁজতে হতে পারে।
মিথুন
আপনার সৃজনশীলতা আজ তুঙ্গে। কিন্তু সেই সৃজনশীলতা শুধু অফিসের ই-মেইল কীভাবে ‘ইগনোর’ করা যায় সেই বাহানা খুঁজতেই ব্যয় হবে। অনলাইন কেনাকাটায় পকেট খালি হওয়ার প্রবল যোগ। আজ আপনি কথা বলবেন বেশি, শুনবেন কম। এতে সঙ্গীর কান ঝালাপালা হতে পারে। একটু বিরতি নিন, অন্তত চা খাওয়ার সময়টুকু। সারা দিন ফোনে স্ক্রল করার ফলে আপনার বুড়ো আঙুলে টান লাগতে পারে।
কর্কট
অফিসে আজ সবার সমস্যার সমাধান করবেন। অথচ নিজের পাসওয়ার্ড ভুলে গিয়ে আইটি ডিপার্টমেন্টে চক্কর কাটবেন। কাজের চেয়ে আড্ডায় বেশি সময় কাটবে। পুরোনো প্রেম ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে (হয়তো শুধু ধার নেওয়া টাকাটা ফেরত দিতে বা বিয়ের কার্ড দিতে!)। বাড়িতে অতিথি সমাগমে পকেট হালকা হতে পারে। আজ রিকশাওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়েও ইমোশনাল হয়ে পড়তে পারেন। চোখের পানি মুছতে রুমাল সঙ্গে রাখুন।
সিংহ
আজ ক্ষমতার শীর্ষে থাকতে চাইবেন। কিন্তু অফিসের প্রিন্টারটিও আজ আপনার হুকুম অমান্য করবে। তবে দুপুরের পর কোনো সুখবর আসতে পারে যা আপনার মুড বদলে দেবে। সঙ্গীর সামনে নিজেকে ‘সুপার হিরো’ প্রমাণ করতে গিয়ে কোনো দামি ফুলদানি ভেঙে ফেলতে পারেন। সাবধান! আয়নায় নিজেকে দেখার সময় পেটের বেড়ে যাওয়া চর্বিটা আজ আপনাকে বেশ ভাবিয়ে তুলবে।
কন্যা
আজ আপনি সব কাজে ভুল ধরবেন। বসের ড্রাফটে বানান ভুল ধরাটা সাহসের কাজ হতে পারে, কিন্তু সেটা ক্যারিয়ারের জন্য ক্ষতিকর। শান্ত থাকুন। স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে তুচ্ছ কারণে ঝগড়া হতে পারে (যেমন—সাবান কেন ভিজে আছে!)। নমনীয়তা আজ আপনার পরম বন্ধু। ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে পিঠে টান লাগার সম্ভাবনা।
তুলা
কাজের চাপে আজ আপনি দিশেহারা। অফিসের কম্পিউটার হ্যাং করতে পারে ঠিক যখন আপনি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করছেন। আর্থিক লেনদেনে বিশেষ সতর্ক থাকুন। আজ মকর সংক্রান্তির দান-ধ্যানের কথা মাথায় রাখুন। তবে নিজের জমানো টাকা দান করার আগে অন্তত দশবার ভাবুন। সঙ্গীর মেজাজ আজ মেঘলা থাকতে পারে। চোখের যত্ন নিন, সারা দিন স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকলে রাতে তারা দেখবেন!
বৃশ্চিক
আপনার বুদ্ধি আজ সবার নজর কাড়বে। তবে সেই বুদ্ধি ব্যবহার করে অফিসের কোনো গ্রুপ পলিটিকস করতে যাবেন না। গোপন কোনো উৎস থেকে অর্থ আসতে পারে। প্রেম নিয়ে আজ লুকোচুরি চলতে পারে। তবে মনে রাখবেন, দেয়ালেরও কান আছে এবং আপনার ফোনটির লক স্ক্রিনও আজ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। আজ শরীরে ক্লান্তি অনুভব করবেন, মনে হবে সারা দিন ঘুমাই।
ধনু
নতুন কোনো সুযোগ দরজায় কড়া নাড়তে পারে। কিন্তু আপনি হয়তো তখন হেডফোন লাগিয়ে গান শুনছেন! একটু সজাগ থাকুন। বিকেলের দিকে কোনো কাজের জন্য প্রশংসা পাবেন। বাড়িতে আজ বেশ হুলুস্থুল কাণ্ড হতে পারে। আপনি মাঝখানে পড়ে চ্যাপ্টা হওয়ার সম্ভাবনা। সঙ্গীর ছোট আবদার আজ বড় বিপদে ফেলতে পারে। হাঁটাচলা করার সময় সাবধান, পায়ের কড়ে আঙুলে টেবিলের ধাক্কা লাগার যোগ আছে!
মকর
আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন, আপনারও যদি আজ জন্মদিন হয় তবে আজ নিজেকে বিশাল কিছু ভাবতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনিই আজ মধ্যমণি। তবে কাজের চাপে সেই আনন্দ মাটি হতে দেবেন না। প্রিয়জনের থেকে সারপ্রাইজ গিফট পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বিবাহিতদের জন্য দিনটি বেশ শান্তিপূর্ণ। শরীরে এনার্জি অনেক থাকলেও হাড়ের জয়েন্টে একটু সমস্যা হতে পারে। ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খান।
কুম্ভ
আপনার মাথায় আজ এমন সব আইডিয়া আসবে, যা ইলন মাস্কের মাথায়ও আসেনি। তবে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেখবেন ওয়ালেটে ১০ টাকাও নেই। ধৈর্য ধরুন, সময় আপনার পক্ষে আসবে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় আজ বিল দেওয়ার সময় আপনার ফোনে নেটওয়ার্ক চলে যেতে পারে। এই পুরোনো ট্রিক আজ আর না খাটানোই ভালো। গোসল করার সময় ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা। গরম পানি ব্যবহার করুন।
মীন
অফিসে বসে আপনি আজ সমুদ্রের কথা ভাববেন। কাজের ফাইলে সই করার বদলে নিজের অটোগ্রাফ প্র্যাকটিস করতে পারেন। বসের ধমক খাওয়ার আগেই বাস্তবে ফিরে আসুন। সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলার সময় খেয়াল রাখবেন আপনি আসলে কী বলছেন। ‘হ্যাঁ’ বলতে গিয়ে যেন ভুল করে ‘না’ বলে ফেলবেন না। অনিদ্রার সমস্যা হতে পারে। রাতে ফোনে রিলস দেখা বন্ধ করে আগে ঘুমানোর চেষ্টা করুন।
