সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় গফরগাঁওয়ের প্রবাসী যুবক নিহত

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার এক যুবক নিহত হয়েছেন। তাঁর নাম সায়েদ আহমেদ বিল্লাল (৩০)। গতকাল রোববার (১১ জানুয়ারি) বিকেলে সৌদি আরবের রাজধানীর রিয়াদ শহরের রাস্তা পারাপারের সময় অজ্ঞাতনামা যানবাহনের চাপায় এই প্রবাসী প্রাণ হারান।
সায়েদ আহমেদ বিল্লাল গফরগাঁওয়ের বারবাড়িয়া ইউনিয়নের পাকাটি বাজার এলাকার মো. রুহুল আমিনের ছেলে। জীবিকার তাগিদে চার বছর আগে তিনি সৌদি আরবে পাড়ি জমান। চলতি মাসে তাঁর দেশে ফেরার কথা ছিল।
বিল্লালের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বিকেলে সৌদি আরবের রিয়াদ শহরের কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় তিনি দুর্ঘটনার শিকার হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে তাঁর সহকর্মীরা বাড়িতে মৃত্যুর সংবাদ জানান। প্রবাসীর মৃত্যুর খবরে তাঁর পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
সায়েদ আহমেদ বিল্লালের চাচা আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় আমার ভাতিজা বিল্লাল মারা গেছে। তার সঙ্গে থাকা অন্য প্রবাসীদের মাধ্যমে আমরা এই মৃত্যুর সংবাদ পাই। বিল্লালের মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। তার লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।’
সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার এক যুবক নিহত হয়েছেন। তাঁর নাম সায়েদ আহমেদ বিল্লাল (৩০)। গতকাল রোববার (১১ জানুয়ারি) বিকেলে সৌদি আরবের রাজধানীর রিয়াদ শহরের রাস্তা পারাপারের সময় অজ্ঞাতনামা যানবাহনের চাপায় এই প্রবাসী প্রাণ হারান।
সায়েদ আহমেদ বিল্লাল গফরগাঁওয়ের বারবাড়িয়া ইউনিয়নের পাকাটি বাজার এলাকার মো. রুহুল আমিনের ছেলে। জীবিকার তাগিদে চার বছর আগে তিনি সৌদি আরবে পাড়ি জমান। চলতি মাসে তাঁর দেশে ফেরার কথা ছিল।
বিল্লালের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বিকেলে সৌদি আরবের রিয়াদ শহরের কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় তিনি দুর্ঘটনার শিকার হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে তাঁর সহকর্মীরা বাড়িতে মৃত্যুর সংবাদ জানান। প্রবাসীর মৃত্যুর খবরে তাঁর পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
সায়েদ আহমেদ বিল্লালের চাচা আরিফুল ইসলাম বলেন, ‘সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় আমার ভাতিজা বিল্লাল মারা গেছে। তার সঙ্গে থাকা অন্য প্রবাসীদের মাধ্যমে আমরা এই মৃত্যুর সংবাদ পাই। বিল্লালের মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। তার লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।’
যশোরে গানে গানে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, হত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাটের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) দুপুরে নাগরিক সমাজের ব্যানারে যশোর প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশে প্রতিবাদী গান পরিবেশন করা হয়। এ সময় বক্তারা সহিংসতার প্রতিবাদ ও জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের৩৫ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জে মোছাম্মৎ নুরজাহান (৬০) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার ভোরে শহরের পৌলি এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ বলছে, মৃতের গলায় ওড়না প্যাঁচানো ছিল এবং মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।১ ঘণ্টা আগে
জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল ঢাকা মহানগর উত্তরের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. আজিজুর রহমান মুছাব্বির হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার শুটার জিন্নাত আদালতে দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হকের খাসকামরায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন জিন্নাত।১ ঘণ্টা আগে
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় অবৈধভাবে বালু ও মাটি উত্তোলনের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন।১ ঘণ্টা আগে