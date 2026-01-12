মানিকগঞ্জে গলায় ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় মেঝেতে পড়ে ছিল নারীর লাশ

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জে মোছাম্মৎ নুরজাহান (৬০) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার ভোরে শহরের পৌলি এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ বলছে, মৃতের গলায় ওড়না প্যাঁচানো ছিল এবং মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।
নুরজাহান শহরের পৌলি এলাকার বাসিন্দা আবুল খায়েরের স্ত্রী। একমাত্র সন্তান কাজল আক্তার ঢাকার ধামরাইয়ে স্বামীর বাড়িতে থাকেন। বাড়িতে নুরজাহান একাই থাকতেন।
পুলিশ ও পরিবার সূত্র জানায়, গতকাল রোববার দিনভর নুরজাহানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন তাঁর মেয়ে কাজল। সাড়া না পেয়ে একপর্যায়ে প্রতিবেশীদের মায়ের খোঁজ নিতে অনুরোধ করেন তিনি। প্রতিবেশীরা গিয়ে দেখেন, নুরজাহানের ঘরে বাইরে থেকে তালা লাগানো। এ দিন রাত ১১টা ৫০ মিনিটে কাজল ধামরাই থেকে বাড়িতে এসে তালা খুলে ঘরের ভেতরে গিয়ে মেঝেতে মায়ের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। মানিকগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে।
মানিকগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আমিনুল ইসলাম বলেন, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনের অপেক্ষা করা হচ্ছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে এবং আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
মানিকগঞ্জে মোছাম্মৎ নুরজাহান (৬০) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার ভোরে শহরের পৌলি এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ বলছে, মৃতের গলায় ওড়না প্যাঁচানো ছিল এবং মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।
নুরজাহান শহরের পৌলি এলাকার বাসিন্দা আবুল খায়েরের স্ত্রী। একমাত্র সন্তান কাজল আক্তার ঢাকার ধামরাইয়ে স্বামীর বাড়িতে থাকেন। বাড়িতে নুরজাহান একাই থাকতেন।
পুলিশ ও পরিবার সূত্র জানায়, গতকাল রোববার দিনভর নুরজাহানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন তাঁর মেয়ে কাজল। সাড়া না পেয়ে একপর্যায়ে প্রতিবেশীদের মায়ের খোঁজ নিতে অনুরোধ করেন তিনি। প্রতিবেশীরা গিয়ে দেখেন, নুরজাহানের ঘরে বাইরে থেকে তালা লাগানো। এ দিন রাত ১১টা ৫০ মিনিটে কাজল ধামরাই থেকে বাড়িতে এসে তালা খুলে ঘরের ভেতরে গিয়ে মেঝেতে মায়ের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। মানিকগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে।
মানিকগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আমিনুল ইসলাম বলেন, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনের অপেক্ষা করা হচ্ছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে এবং আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
মেট্রোর র্যাপিড পাস ও এমআরটি পাস কার্ডে অনলাইনে রিচার্জের সুবিধা গত বছরের ২৫ নভেম্বর চালু হয়েছে। এতে যাত্রীরা ঘরে বসে মোবাইল ফোন বা কম্পিউটার ব্যবহার করে র্যাপিড পাসের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অনলাইনে রিচার্জ করতে পারছেন। এবার সেই সেবাকে আরও সহজ ও ব্যবহারবান্ধব করতে চালু হলো র্যাপিড পাসের অ্যাপ।১ সেকেন্ড আগে
যশোরে গানে গানে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, হত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাটের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) দুপুরে নাগরিক সমাজের ব্যানারে যশোর প্রেসক্লাব চত্বরে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশে প্রতিবাদী গান পরিবেশন করা হয়। এ সময় বক্তারা সহিংসতার প্রতিবাদ ও জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের৩৫ মিনিট আগে
সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার এক যুবক নিহত হয়েছেন। তাঁর নাম সায়েদ আহমেদ বিল্লাল (৩০)। সায়েদ আহমেদ বিল্লাল গফরগাঁওয়ের বারবাড়িয়া ইউনিয়নের পাকাটি বাজার এলাকার মো. রুহুল আমিনের ছেলে। জীবিকার তাগিদে চার বছর আগে তিনি সৌদি আরবে পাড়ি জমান। চলতি মাসে তাঁর দেশের ফেরার কথা ছিল।১ ঘণ্টা আগে
জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল ঢাকা মহানগর উত্তরের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. আজিজুর রহমান মুছাব্বির হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার শুটার জিন্নাত আদালতে দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হকের খাসকামরায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন জিন্নাত।১ ঘণ্টা আগে