মানিকগঞ্জে গলায় ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় মেঝেতে পড়ে ছিল নারীর লাশ

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

মানিকগঞ্জে মোছাম্মৎ নুরজাহান (৬০) নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার ভোরে শহরের পৌলি এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ বলছে, মৃতের গলায় ওড়না প্যাঁচানো ছিল এবং মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

নুরজাহান শহরের পৌলি এলাকার বাসিন্দা আবুল খায়েরের স্ত্রী। একমাত্র সন্তান কাজল আক্তার ঢাকার ধামরাইয়ে স্বামীর বাড়িতে থাকেন। বাড়িতে নুরজাহান একাই থাকতেন।

পুলিশ ও পরিবার সূত্র জানায়, গতকাল রোববার দিনভর নুরজাহানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন তাঁর মেয়ে কাজল। সাড়া না পেয়ে একপর্যায়ে প্রতিবেশীদের মায়ের খোঁজ নিতে অনুরোধ করেন তিনি। প্রতিবেশীরা গিয়ে দেখেন, নুরজাহানের ঘরে বাইরে থেকে তালা লাগানো। এ দিন রাত ১১টা ৫০ মিনিটে কাজল ধামরাই থেকে বাড়িতে এসে তালা খুলে ঘরের ভেতরে গিয়ে মেঝেতে মায়ের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। মানিকগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে।

মানিকগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আমিনুল ইসলাম বলেন, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনের অপেক্ষা করা হচ্ছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে এবং আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিষয়:

মানিকগঞ্জপুলিশঢাকা বিভাগনারীজেলার খবর
