৬৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগের আবেদন শুরু

চাকরি ডেস্ক
দেশের সব এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের সপ্তম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। ৪ জানুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এতে মোট ৬৭ হাজার ২০৮ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।
গত শনিবার (১০ জানুয়ারি) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ অনুযায়ী নিবন্ধন সনদধারী হতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা সর্বশেষ জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে।
প্রতিটি পর্যায়ে (স্কুল-২, স্কুল ও কলেজ) আবেদনকারীকে নির্ধারিত ১ হাজার টাকা ফি দিতে হবে। প্রার্থীদের বয়সসীমা ২০২৫ সালের ৪ জুন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩৫ বছরের বেশি হওয়া যাবে না।
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আগামী ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।
দেশের সব এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি ও ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের সপ্তম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। ৪ জানুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এতে মোট ৬৭ হাজার ২০৮ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।
গত শনিবার (১০ জানুয়ারি) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ অনুযায়ী নিবন্ধন সনদধারী হতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা সর্বশেষ জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে।
প্রতিটি পর্যায়ে (স্কুল-২, স্কুল ও কলেজ) আবেদনকারীকে নির্ধারিত ১ হাজার টাকা ফি দিতে হবে। প্রার্থীদের বয়সসীমা ২০২৫ সালের ৪ জুন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৩৫ বছরের বেশি হওয়া যাবে না।
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আগামী ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির এইচআর অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৮ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রর্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৩৮ মিনিট আগে
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত যুবকল্যাণ তহবিলের আওতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৪৫ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটি রিটেইল কালেকশন বিভাগ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার (এআরও) পদে জনবল নিয়োগ দেবে। ৫ জানুয়ারি থেকে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১৮ ঘণ্টা আগে
দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। নিয়োগের প্রাথমিক বাছাইপর্ব ও লিখিত পরীক্ষা চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হবে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও পার্শ্ববর্তী জেলার আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে।১৮ ঘণ্টা আগে