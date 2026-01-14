Ajker Patrika

প্রতীক বরাদ্দের আগে ভোট চাওয়ায় জামায়াত প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরীকে শোকজ

সাতকানিয়া ( চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা
শাহজাহান চৌধুরী। ফাইল ছবি
শাহজাহান চৌধুরী। ফাইল ছবি

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরীকে শোকজ করা হয়েছে। আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে বুধবার (১৪ জানুয়ারি) এ শোকজ করেন চট্টগ্রাম-১৫ আসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান রূপন কুমার দাশ।

শোকজ সূত্রে জানা যায়, কয়েক দিন আগে লোহাগাড়া উপজেলার বড়হাতিয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে একটি প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম-১৫ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরী। ওই প্রীতিভোজে শাহজাহান চৌধুরীর উপস্থিতিতে দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট চান বড়হাতিয়া ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমির মো. জসিম উদ্দিন। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।

ওই ভিডিওর বিষয় উল্লেখ করে চট্টগ্রাম-১৫ আসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির কাছে অভিযোগ দেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও চট্টগ্রাম-১৫ আসনে বিএনপি প্রার্থীর প্রধান নির্বাচনী সমন্বয়ক আসহাব উদ্দিন চৌধুরী। এ ঘটনায় শাহজাহান চৌধুরী ও জসিম উদ্দিনকে শোকজ করা হয়।

ওই শোকজ নোটিশে আগামী সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় শাহজাহান চৌধুরীকে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যানের অস্থায়ী কার্যালয়ে হাজির হয়ে বিষয়টি নিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সাতকানিয়া উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মুহাম্মদ তারেক হোছাঈন বলেন, ‘বিভিন্ন মাধ্যমে একটি প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে দাঁড়িপাল্লার পক্ষে ভোট চাওয়ায় জামায়াতের প্রার্থীকে শোকজ করা হয়েছে বলে শুনেছি। তবে ওই শোকজ নোটিশ এখনো আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। শোকজ নোটিশ পাওয়ার পর যথাসময়ে জবাব দেওয়া হবে।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচনচট্টগ্রামশাহজাহানসংসদজেলার খবরশোকজ
