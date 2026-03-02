Ajker Patrika
রাজশাহী

রাজশাহীতে গুদামে আগুন, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
গুদামের আগুন নেভানোর চেষ্টায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। গতকাল রাতে তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীর কাটাখালী থানার শ্যামপুর পশ্চিমপাড়া এলাকায় একটি গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। রোববার রাত ১০টা ৪০ মিনিটের দিকে আগুনের সূত্রপাত হয়। রাতভর চেষ্টার পর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গুদামটির মালিকের নাম জুবায়ের হোসেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের প্যাকেটজাত খাদ্যসামগ্রীর পরিবেশক। তার গুদামে রাতে আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন পুরো গুদামের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে। পরে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়।

ব্যবসায়ী জুবায়ের হোসেন জানান, গুদামে বিপুল পরিমাণ খাদ্যপণ্য মজুত ছিল। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্যাকেটজাত খাদ্যসামগ্রী আগুনে সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দুই কোটি টাকা বলে তিনি দাবি করেছেন।

তবে ফায়ার সার্ভিসের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনের স্টেশন অফিসার ওয়ালিফ হোসেন জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৮০ লাখ টাকা বলে তাঁরা প্রতিবেদন করছেন। তিনি জানান, আগুন লাগার পর বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন ছাড়াও রাজশাহী সদর স্টেশনের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন। রাতভর চেষ্টার পর আগুন নিভিয়ে সকাল সাড়ে ৮টায় তাঁরা স্টেশনে ফেরেন। তবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনো জানা যায়নি বলে তিনি জানিয়েছেন।

রাজশাহী বিভাগরাজশাহীগুদামঅগ্নিকাণ্ডফায়ার সার্ভিস
