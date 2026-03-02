Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় গুলিবিদ্ধ আজিজ ঢাকায় নেওয়ার পথে মারা গেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনায় গুলিবিদ্ধ আজিজ ঢাকায় নেওয়ার পথে মারা গেছেন
প্রতীকী ছবি

খুলনায় প্রতিপক্ষের গুলিতে গুরুতর আহত আ. আজিজকে (৩৫) ঢাকায় নেওয়ার পথে মারা গেছেন। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ২টার দিকে তার মৃত্যু হয়। এর আগে গতকাল রাত ৯টার দিকে খুলনার নিরালা মোড় জাহিদুর রহমান ক্রস রোডে সন্ত্রাসীরা তাকে গুলি করে ও কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে। নিহত আজিজ বাগমারা মেইন রোড ব্রিজ এলাকার বাসিন্দা খলিলের ছেলে।

খুলনার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কবির হোসেন জানান, রাত ৯টার দিকে আজিজ ওই এলাকায় অবস্থানকালে একটি মোটরসাইকেল থেকে দুজন সন্ত্রাসী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এর মধ্যে একটি গুলি তাঁর বুকের বাঁ পাশে এবং একটি গুলি তাঁর পেটে লাগে। এরপর তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ফেলে রেখে মোটরসাইকেলে তারা চলে যায়।

তিনি আরও জানান, স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়। কিন্তু তাঁর অবস্থা অবনতির দিকে থাকায় রাতে উন্নত চিকিৎসার জন্য পরিবারের সদস্যরা ঢাকার পথে রওনা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়। পরবর্তীকালে তাঁর মরদেহ সেখানকার মর্গে রাখা হয়। দুপুরে মরদেহের ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

এ ঘটনায় থানায় এখনো পর্যন্ত কেউ কোনো অভিযোগ দায়ের করেনি এবং কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। রাতে দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তারে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়েছে।

ওসি আরও জানান, আ. আজিজ খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী পলাশ গ্রুপের সদস্য হিসেবে কাজ করত। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় দুটি মারামারি ও একটি চুরির মামলা রয়েছে।

বিষয়:

গুলিখুলনা বিভাগসন্ত্রাসীখুলনামোটরসাইকেলওসি
