মধ্যপ্রাচ্য

বি-২ বোমারু বিমান দিয়ে ইরানে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বি-২ স্টিলথ বোমারু বিমান। ছবি: সংগৃহীত

ইরানের ভূগর্ভস্থ শক্তিশালী ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনাগুলো ধ্বংস করতে সর্বাধুনিক বি-২ স্টিলথ বোমারু বিমান ব্যবহার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল শনিবার রাতে পরিচালিত এই হামলার বিষয়টি আজ রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক বার্তার মাধ্যমে নিশ্চিত করেছে মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম)।

সেন্টকম তাদের পোস্টে জানায়, গত রাতে মার্কিন বি-২ স্টিলথ বোমারু বিমানগুলো ২ হাজার পাউন্ড ওজনের শক্তিশালী বোমা নিয়ে ইরানের সুরক্ষিত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনাগুলোতে আঘাত হেনেছে। আমেরিকার সংকল্প নিয়ে কোনো জাতিরই সন্দেহ করা উচিত নয়।

খামেনি হত্যাও টলাতে পারবে না ইরানকে, আঘাতের মূল অস্ত্র হবে ড্রোনখামেনি হত্যাও টলাতে পারবে না ইরানকে, আঘাতের মূল অস্ত্র হবে ড্রোন

পোস্টের সঙ্গে বি-২ স্টিলথ বোমারু বিমান উড্ডয়ন ও হামলার একটি ভিডিও সংযুক্ত করা হয়েছে।

এর আগে গত বছরের জুনে মিজৌরির হোয়াইটম্যান এয়ার ফোর্স বেস থেকে বি-২ বোমারু বিমান পাঠিয়ে ইরানের মাটির গভীরে অবস্থিত পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে হামলা চালিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। তবে শনিবার রাতের এই হামলায় অংশ নেওয়া বিমানগুলো কোন ঘাঁটি থেকে উড়ে এসেছিল, তা নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশ করেনি পেন্টাগন।

