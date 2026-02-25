মিরসরাইয়ে সিলিন্ডারবাহী ট্রাক উল্টে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানজট

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে সিলিন্ডারবাহী একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে মহাসড়কে যানজটের সৃষ্টি করেছে। দুর্ঘটনার পর ট্রাকে থাকা গ্যাস সিলিন্ডারগুলো সড়কের ওপর ও আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে।
আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার মিঠাছরা বাজার এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত গাড়িটি উদ্ধার করা যায়নি।
প্রত্যক্ষদর্শী ও হাইওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুর ১২টার দিকে মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে সিলিন্ডারবাহী একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের মাঝখানে উল্টে যায়। এতে গাড়িতে থাকা গ্যাস সিলিন্ডারগুলো সড়কে ছিটকে যান চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায়। খবর পেয়ে জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালায়। তবে এ দুর্ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
চট্টগ্রামমুখী একটি যাত্রীবাহী বাসের চালক মো. রাশেদুল ইসলাম বলেন, ঠাকুরদীঘি থেকে মিঠাছরা যেতে সাধারণত তিন থেকে পাঁচ মিনিট সময় লাগে। কিন্তু আজ প্রায় ২০ মিনিট লেগেছে। সামনে গাড়ি আটকে থাকায় ধীরগতিতে এগোতে হয়েছে।
জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাকারিয়া বলেন, আজ দুপুরে মিঠাছরা বাজারের কাছে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনে সিলিন্ডারবাহী একটি ট্রাক উল্টে সাময়িক যানজট সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
