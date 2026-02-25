লক্ষ্মীপুর বার সমিতির নির্বাচনে বিএনপি ৬, আ.লীগ ৮

লক্ষ্মীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ছয়টি পদে বিএনপি জয়ী হয়েছে। আর নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার ঘোষণা দিয়েও বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ আটটি পদে বিজয়ী হয়েছে। তবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে তাদের কোনো প্রার্থী ছিলেন না। নির্বাচনে জামায়াত-সমর্থিত একজনও বিজয়ী হতে পারেননি।
গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩টায় ভোট গণনা শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট এ কে এম হুমায়ুন কবির ফলাফল ঘোষণা করেন।
জানা গেছে, টানা দ্বিতীয়বার ২৩২ ভোট পেয়ে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের মনিরুল ইসলাম হাওলাদার সভাপতি ও ২১৬ ভোট পেয়ে রফিক উল্যাহ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।
মনিরুল ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির নজির আহমেদ ১৩৪ ভোট ও রফিকের প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত প্যানেলের নুর উদ্দিন বাবুল ১৪৬ ভোট পেয়েছেন।
নির্বাচিত অন্যরা হলেন সহসভাপতি আবদুল মজিদ (বিএনপি) ও আবুল খায়ের ভূঁইয়া (আ.লীগ); সহসাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম জুয়েল (বিএনপি) ও চাঁদ মনি মোহন (আ.লীগ); পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মদ মোশারফ হোসাইন (বিএনপি); সাংস্কৃতিক সম্পাদক জামাল উদ্দিন (আ.লীগ); অডিটর রাকিবুল হাসান অপু (আ.লীগ); সদস্য আজহার উদ্দিন রকি (আ.লীগ), নুরুল হুদা মুরাদ (স্বতন্ত্র), ইউসুফ মানিক (আ.লীগ), আবদুল্লাহ আল নোমান (আ.লীগ), আবদুর রহিম মানিক (আ.লীগ) ও জাফর আহমদ (বিএনপি)।
এদিকে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের লক্ষ্মীপুর জেলার সদস্যসচিব নুরুল হুদা পাটওয়ারী গত ২৬ জানুয়ারি একটি নোটিশে জানান, সংগঠনের আহ্বায়ক কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৬-২৭ সালের লক্ষ্মীপুর আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে কোনো পদে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত হয়।
যদিও পরে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছাড়া বিভিন্ন পদে আওয়ামী লীগ-সমর্থিত আইনজীবীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।
এ বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক লক্ষ্মীপুর আইনজীবী সমিতির সাবেক এক সভাপতি বলেন, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় মূলত তাঁরা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। নির্বাচন না করার জন্য বঙ্গবন্ধু আইনজীবী পরিষদের সিদ্ধান্ত ছিল। তারপরও অন্যপদগুলো নির্বাচন করে আওয়ামী লীগের আটজন নির্বাচিত হয়েছেন।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ কে এম হুমায়ুন কবির বলেন, ভোট গণনা শেষে বিজয়ী প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়। তারাবির নামাজের বিরতির কারণে ফলাফল ঘোষণায় বিলম্ব হয়েছে।
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত লক্ষ্মীপুর জেলা আইনজীবী সমিতি ভবনে ২০২৬-২৭ সেশনের ভোট গ্রহণ হয়। এতে ৩৮২ জন ভোটারের মধ্যে ৩৭০ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।
