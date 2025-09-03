Ajker Patrika
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রশাসন চালাতে ব্যর্থ: অধ্যক্ষ সেলিম ভূইয়া

হোমনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ হোমনায় আয়োজিত শোভাযাত্রা-পূর্ব আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন অধ্যক্ষ সেলিম ভূইয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ হোমনায় আয়োজিত শোভাযাত্রা-পূর্ব আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন অধ্যক্ষ সেলিম ভূইয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক (কুমিল্লা বিভাগ) অধ্যক্ষ সেলিম ভূইয়া বলেছেন, বাংলাদেশের বর্তমানে যে অবস্থা, তাতে বোঝা যায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রশাসন চালাতে চরমভাবে ব্যর্থ। তাদের পক্ষে নির্বাচন আয়োজন যত বিলম্ব হবে, ততই ষড়যন্ত্র বেশি হবে। সে জন্যই এখন নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) হোমনায় বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত শোভাযাত্রা-পূর্ব আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বিএনপির কেন্দ্রীয় এই নেতা বলেন, ‘সবাই এখন নির্বাচনের ব্যাপারে একমত। দুই-একটি দল যারা পিআর পিআর বলছে, এ দেশের লোকেরা তো পিআর বোঝে না, সুতরাং তাদের কেউ সমর্থন করে না। সবাই এখন নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত। আমাদের নেতা তারেক রহমান নির্দেশ দিয়েছেন গ্রামে গ্রামে গিয়ে কাজ করার জন্য। আমরা তাই করছি।’

বিএনপি নেতা সেলিম ভূইয়া বলেন, ‘এত দিন আমরা যখন ডিসেম্বরে নির্বাচন চেয়েছিলাম, অনেকেই এটার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, এখন সবারই শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে।’

উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সেক্রেটারি ভিপি মোজাম্মেল হক মুকুল, পৌর বিএনপির সভাপতি মো. সানাউল্লাহ সরকার, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক জাকির হাসান, পৌর বিএনপির সেক্রেটারি মো. নজরুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক হানিফ মিয়া, উপজেলা ছাত্রদল সভাপতি সাইজুদ্দিন শাজু প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. শাহ আলম হিমেল।

