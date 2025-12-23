Ajker Patrika

চালককে শ্বাসরোধ করে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের চেষ্টা, পটিয়ায় জনতার হাতে যুবক আটক

পটিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি  
অভিযুক্ত যুবক মো. হারুন ওরফে সাগর। ছবি: আজকের পত্রিকা
অভিযুক্ত যুবক মো. হারুন ওরফে সাগর। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের পটিয়ায় যাত্রী সেজে চালককে শ্বাসরোধ করে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে এক যুবককে আটক করেছে স্থানীয় জনতা। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পটিয়া বাইপাস সড়ক-সংলগ্ন ভাটিখাইন ইউনিয়নের বাকখালী এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

আটক যুবকের নাম মো. হারুন ওরফে সাগর (৩০)। তিনি পটিয়া উপজেলার কচুয়াই ইউনিয়নের পাঠানপাড়া এলাকার মো. সেলিমের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সোমবার দুপুরে আমির হোসেন গাড়িটি নিয়ে বের হন। বেলা ১টার দিকে পটিয়া পোস্ট অফিসের সামনে যাত্রী সেজে মো. হারুন অটোরিকশায় ওঠেন।

প্রথমে তিনি বাইপাস এলাকায় যাওয়ার কথা বললেও পরে সারা দিন ঘোরাঘুরির জন্য ৮০০ টাকা ভাড়া দেওয়ার কথা বলেন। রাত সাড়ে ৮টার দিকে একটি নির্জন এলাকায় পৌঁছালে পূর্বপরিকল্পিতভাবে সাগর পেছনের সিট থেকে চালকের গলায় কোমরের বেল্ট পেঁচিয়ে শ্বাসরোধে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেন।

চালকের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে ঘটনাস্থল থেকে সাগরকে অটোরিকশাসহ আটক করে। এ সময় উত্তেজিত জনতা তাঁকে মারধর করে। খবর পেয়ে পটিয়া থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে এবং অটোরিকশাটি জব্দ করে। আহত চালক ও আটক ব্যক্তিকে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

ঘটনার পর অটোরিকশার মালিক শয়ন মজুমদার বাদী হয়ে সোমবার রাতে পটিয়া থানায় একটি এজাহার দায়ের করেন।

পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জিয়াউল হক বলেন, ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আটক ব্যক্তিকে আজ মঙ্গলবার আদালতে পাঠানো হবে।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ২ সেপ্টেম্বর পটিয়া উপজেলার কেলিশহর ইউনিয়নের কেচিয়াপাড়া এলাকায় ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় এক রিকশাচালককে হত্যা করা হয়। নিহত ওই চালক গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সাদা মিয়ার ছেলে। ওই ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

মাদক কেনার টাকার জন্য সহকর্মীকে হত্যা, রিকশা ছিনতাই; গ্রেপ্তার ২

ফরিদপুর প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার করা দুই আসামি। ছবি: আজকের পত্রিকা
গ্রেপ্তার করা দুই আসামি। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদক কেনার টাকা জোগাতে পূর্বপরিকল্পিতভাবে সহকর্মীকে হত্যা করে ব্যাটারিচালিত রিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনায় মূল আসামিসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ফরিদপুর সদর উপজেলার চরমাধবদিয়া ইউনিয়নের বাছের মোল্যা ডাঙ্গী এলাকার মৃত ফিরোজ খানের ছেলে রাজিব খান (৪১) ও শহরতলির বায়তুল আমান এলাকার মানিক হাওলাদারের ছেলে মো. মান্নান হাওলাদার (৩২)।

আজ মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় ফরিদপুর কোতোয়ালি থানায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. আজমীর হোসেন। তিনি বলেন, রাজিব খান তাঁর সহকর্মী টিপু শেখকে (৪০) নেশাগ্রস্ত করে হত্যা করেন এবং ছিনতাই করা রিকশাটি মান্নান হাওলাদারের কাছে বিক্রি করেন। এ সময় পুলিশের পক্ষ থেকে ছিনতাই হওয়া রিকশা ও হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, ১৮ ডিসেম্বর সকালে সদর উপজেলার ঈশানগোপালপুর ইউনিয়নের চাঁদপুর এলাকার একটি কলাবাগান থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে নিহত ব্যক্তির স্বজনেরা মরদেহটি শহরতলির রঘুনন্দপুর এলাকার রিকশাচালক ও ইটভাটার শ্রমিক টিপু শেখের বলে শনাক্ত করেন। এই ঘটনায় নিহত ব্যক্তির ভাই সিদ্দিক শেখ বাদী হয়ে কোতোয়ালি থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আজমীর হোসেন বলেন, ঘটনাস্থলের কাছেই নিহত ব্যক্তির ব্যবহৃত একটি মোবাইল ফোন পাওয়া যায়। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ফোনটির কললিস্ট ও অবস্থান বিশ্লেষণ এবং সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে রাজিব খানকে শনাক্ত করা হয়। পরে ২০ ডিসেম্বর ভোররাতে শহরতলির সিঅ্যান্ডবি ঘাট এলাকার মজিবুর রহমানের ইটভাটা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আজমীর হোসেন আরও বলেন, আদালতে রাজিব খানের ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হলে তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর হয়। রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে তিনি হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। তাঁর দেওয়া তথ্যে ছিনতাই হওয়া রিকশাটি উদ্ধার করা হয় এবং ক্রেতা মান্নান হাওলাদারকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, নিহত টিপু শেখ ও রাজিব খান একই ইটভাটায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। পাশাপাশি টিপু শেখ রিকশা চালাতেন। রাজিব খান মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং মাদক সংগ্রহের নামে বিভিন্ন খুচরা বিক্রেতার কাছ থেকে টাকা নিতেন। পরে সেই টাকা খরচ করে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ঋণদাতাদের চাপ ও মাদক কেনার অর্থ জোগাড়ের উদ্দেশ্যে তিনি টিপু শেখকে হত্যা করে রিকশা ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপপরিদর্শক হিরামন বিশ্বাসসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

নরসিংদীর পলাশে তাঁতশ্রমিকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

নরসিংদী প্রতিনিধি
আজ সকালে ডাঙ্গার কেন্দুয়াবো গ্রামের একটি তাঁত কারখানার পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকালে ডাঙ্গার কেন্দুয়াবো গ্রামের একটি তাঁত কারখানার পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদীর পলাশ উপজেলায় একটি তাঁত কারখানার শ্রমিকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত শ্রমিকের নাম এমরান মিয়া (৩০)। তিনি উপজেলার ডাঙ্গার কেন্দুয়াবো গ্রামের আমির ইসলামের ছেলে। আজ মঙ্গলবার সকালে ডাঙ্গার কেন্দুয়াবো গ্রামে একটি তাঁত কারখানার পাশ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও নিহতের পরিবার জানায়, এমরান বাড়ির পাশে মোস্তফা নামে এক ব্যক্তির তাঁত কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। গতকাল রাতে নাইট ডিউটির সময় তিনি হঠাৎ কারখানা থেকে বের হন। এরপর আর ফিরেননি। পরে ভোরে কারখানার এক শ্রমিক রাস্তার পাশে এমরানের রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের জানান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে নিহতের মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

পলাশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহেদ আল মামুন বলেন, পূর্বশত্রুতার জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটন ও জড়িতদের গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে।

শরীয়তপুরে ছাত্রদল-এনসিপি সংঘর্ষের পর এনসিপির কার্যালয় তছনছ, বাড়িঘরে হামলা-ভাঙচুর

শরীয়তপুর প্রতিনিধি
এনসিপির জেলা কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
এনসিপির জেলা কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

শরীয়তপুরে ছাত্রদল ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাকর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের পর এনসিপির জেলা কার্যালয় ও এনসিপির এক কর্মীর বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সোমবার (২২ ডিসেম্বর) রাত ৮টার দিকে এই হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা এ হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জেলা এনসিপির সদস্য সচিব সবুজ তালুকদার। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব সোহেল তালুকদার।

এর আগে সন্ধ্যায় শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এসময় উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হয়।

ঘটনায় এখনও কোন পক্ষই থানায় অভিযোগ দায়ের করেননি বলে জানিয়েছেন পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহ আলম।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে এনসিপির জেলা সদস্য সচিব সবুজ তালুকদারের নেতৃত্বে সোমবার সন্ধ্যায় শরীয়তপুর শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের গার্লস স্কুল এলাকা থেকে শুরু হয়ে শরীয়তপুর-ঢাকা সড়কের চৌরঙ্গী মোড় অতিক্রম করে তামিম ফ্যামিলি ফুড সেন্টারের সামনে পৌঁছালে আকাশ নামে ছাত্রদলের এক কর্মী মোটরসাইকেল নিয়ে মিছিলের মধ্যে ঢুকে পরে। এ নিয়ে আকাশের সঙ্গে এনসিপির নেতাকর্মীদের ভুল বোঝাবুঝি থেকে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

এসময় এনসিপির সদস্য সচিব সবুজ তালুকদার অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ছাত্রদল কর্মী আকাশকে রক্ষা করার জন্য চৌরঙ্গী মোড়ে নিয়ে আসে।

এসময় ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, এনসিপির লোকজন ছাত্রদল কর্মী আকাশকে আটকে রেখে মারধর করছে।

শরীয়তপুরে ছাত্রদল-এনসিপি নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ, আহত ১০শরীয়তপুরে ছাত্রদল-এনসিপি নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ, আহত ১০

এই খবর ছড়িয়ে পড়লে জেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব সোহেল তালুকদারের নেতৃত্বে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এরপরই দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

এক পর্যায়ে সংঘর্ষ ভয়াবহ রূপ নেয়। উভয় পক্ষ হাতবোমা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে একে অপরের ওপর হামলায় জড়িয়ে পড়ে। হাতবোমা বিস্ফোরণ ও অস্ত্রের আঘাতে উভয় পক্ষের অন্তত ১০ জন আহত হন। এতে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং যান চলাচল সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। পরে অতিরিক্ত পুলিশ, র‍্যাব ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এনসিপির কর্মী সাইফুজ্জামান খানের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
এনসিপির কর্মী সাইফুজ্জামান খানের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

আহতদের মধ্যে রয়েছেন- জেলা এনসিপির সদস্য সচিব সবুজ তালুকদার (৩৮), ছাত্রদল কর্মী নিরব তালুকদার (১৮), আকাশ (২২), আরমান (২৬), মামুন (৩০), আবিদ খান (২৮), ইসাহাক সরদার (৩২), যুবদল কর্মী নাঈম বেপারী (২৫), বিএনপি কর্মী মোহাম্মদ আলী (৫০) সহ আরও কয়েকজন। তাদেরকে শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহত যুবদল কর্মী নাঈম বেপারীর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়।

নাঈমকে এম্বুলেন্স যোগে ঢাকা পাঠানোর পর উত্তেজিত ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীরা একযোগে মিছিল নিয়ে এনসিপির জেলা কার্যালয় ও এনসিপি কর্মী সাইফুজ্জামান খানের বাড়িতে হামলা ও ভাংচুর চালায় বলে অভিযোগ এনসিপির।

আজ মঙ্গলবার সকালে শরীয়তপুর জেলা শহরের গার্লস স্কুল সংলগ্ন এনসিপির জেলা কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, অফিসের সমস্ত চেয়ার-টেবিল, আলমারি, ফ্যান সহ সবকিছু তছনছ অবস্থায় পড়ে আছে। এদিকে শহরের চৌরঙ্গী মোড় সংলগ্ন বেপারীপাড়া এলাকায় এনসিপির কর্মী সাইফুজ্জামান খানের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, বাড়ির দরজা-জানালা, টিনের বেড়া, চেয়ার-টেবিল, হাঁস-মুরগির খোয়াড় সহ বিভিন্ন মালামাল ভাংচুর অবস্থায় পড়ে আছে।

এ বিষয়ে জেলা এনসিপির সদস্য সচিব সবুজ তালুকদার বলেন, ‘ওসমান হাদির হত্যার প্রতিবাদে গতকাল আমরা এনসিপির পক্ষ থেকে শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করি। আমাদের মিছিলে ছাত্রদলের এক কর্মী ঢুকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। পরে এ নিয়ে বাকবিতন্ডা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। আমি ওই ছাত্রদল কর্মীকে রক্ষা করার জন্য তাকে চৌরঙ্গী মোড়ে নিয়ে আসি। তখন ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের মধ্যে গুজব ছড়ায় আমরা তাকে আটকে রেখে মারধর করছি। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে জেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব সোহেল তালুকদারের নেতৃত্বে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র ও হাতবোমা নিয়ে আমাদের ওপর হামলা করে। এতে আমাদের সাত থেকে আটজন আহত হন। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়ার সময় ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা আবারও সংগঠিত হয়ে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এনসিপির জেলা কার্যালয় ও এনসিপির কর্মী সাইফুজ্জামান খানের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। সেই সঙ্গে ঘটনায় জড়িত ছাত্রদল, যুবদলের সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানাই।’

এ বিষয়ে জেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব সোহেল তালুকদার বলেন, গতকাল সন্ধ্যায় ছাত্রদল কর্মী আকাশকে ধরে নিয়ে মারধর করে এনসিপির লোকজন। খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গেলে তারা আমাদের ওপরও হামলা করে। এনসিপির সন্ত্রাসীরা আমাদের ওপর একাধিক হাতবোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে আমাদের সাত জন গুরুতর আহত হন। বোমা হামলার ঘটনা ভিন্ন খাতে নিতে এনসিপির লোকজন নিজেরাই নিজেদের অফিস ও বাড়িঘর ভাংচুর করে ছাত্রদলের ওপর দোষ চাপাচ্ছে। আমরা এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিচার দাবি করছি।

পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহ আলম বলেন, ‘তুচ্ছ ঘটনায় ভুল বোঝাবুঝি থেকে এনসিপি ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে জানতে পারি এনসিপির কার্যালয় ও একজনের বাড়িতে ভাঙচুর করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে কোন পক্ষই এখনও অভিযোগ দায়ের করেনি। জানতে পেরেছি দুই দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করছে।

তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন: বিএনপির নেতা-কর্মীদের বহনে পশ্চিমে চার জোড়া বিশেষ ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে দলের নেতা-কর্মীদের ঢাকায় নিতে বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) চার জোড়া বিশেষ ট্রেন চালাবে পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ে। এ জন্য বিভিন্ন রুটের তিনটি ট্রেনের স্বাভাবিক যাত্রা স্থগিত করা হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক ফরিদ আহমেদ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক ফরিদ আহমেদ বলেন, ‘খুলনা-ঢাকা-খুলনা, যশোর-ঢাকা-যশোর, চাটমোহর-ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট-চাটমোহর এবং পঞ্চগড়-ঢাকা-পঞ্চগড় রুটে একটি করে ট্রেন বিএনপির নেতা-কর্মীদের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ঢাকা ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিএনপির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রেনগুলো আপ ও ডাউন মিলিয়ে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। এসব ট্রেনে প্রায় ১ হাজার ৯০০ যাত্রী পরিবহন করা যাবে।’

ফরিদ আহমেদ জানান, বিশেষ ট্রেন চালানোর কারণে রাজবাড়ী কমিউটার (রাজবাড়ী-পোড়াদহ), ঢালারচর এক্সপ্রেস (পাবনা-রাজশাহী) ও রহনপুর কমিউটার (রহনপুর-রাজশাহী) ট্রেনের স্বাভাবিক চলাচল এক দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে।

এ সময় সাময়িক অসুবিধার জন্য নিয়মিত যাত্রীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক।

