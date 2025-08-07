Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

কনস্টেবল নিয়োগ: ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা বিলম্বে অংশ নিতে পারবেন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
ব্রাহ্মণবাড়িয়া পুলিশ সুপারের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
ব্রাহ্মণবাড়িয়া পুলিশ সুপারের সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষার দিন এইচএসসি পরীক্ষার্থীরা বিলম্বেও অংশ নিতে পারবেন বলে জানিয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পুলিশ সুপার এহতেশামুল হক। আজ বৃহস্পতিবার জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

পুলিশ সুপার এহতেশামুল হক বলেন, ১০, ১১ ও ১২ আগস্ট কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষা। ইতিমধ্যে ৬৫৭ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন। এর মধ্যে অনেক এইচএসসি পরীক্ষার্থী রয়েছেন। তাঁদের সুবিধার্থে ওই দিন পরীক্ষা দিয়ে প্রবেশপত্র দেখিয়ে বিলম্বেও অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

তিনি অনুরোধ করে বলেন, এখন বর্ষাকাল। নিয়োগপ্রার্থীরা যেন প্রস্তুতি নিয়ে আসেন। যেমন—দুটি পোশাক ও কেডস পরে আসবেন এবং ডকুমেন্টসগুলো পানি প্রতিরোধী প্লাস্টিকের কাভারে নিয়ে আসবেন।

পুলিশ সুপার বলেন, ‘পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময় আমাদের কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। স্থানীয় কিছু প্রতারক চক্র সক্রিয় হয়। তারা সাধারণ মানুষকে বোঝায় পুলিশ সদস্য বা পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে তাদের পরিচয় আছে। আমাদের কিছু ছবি সাধারণের সঙ্গে থাকে, সেই ছবিগুলো তারা দেখায় এবং বলে টাকাপয়সা লেনদেনের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া যাবে।

‘কিন্তু আমাদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় টাকাপয়সা দিয়ে তা সম্ভব না। কারণ, শারীরিক পরীক্ষা প্রকাশ্যে সবার সামনে হয়। আর যদি কোনো প্রার্থী অভিযোগ করেন তাকে ইচ্ছেকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রে ভিডিওর মাধ্যমে দেখিয়ে দেওয়া হবে।’

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) ওবায়দুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) রেজাই রকিব, সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাফফর হোসেন, জেলা পুলিশের মিডিয়া অফিসার (পরিদর্শক) উত্তম কুমার শর্মা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়াএইচএসসিপরীক্ষাপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগপরীক্ষার্থীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পিরোজপুরের কচুরিপানা রপ্তানি হচ্ছে ২৫ দেশে

ওসি-এসআই-কনস্টেবল চক্র: আখাউড়া ইমিগ্রেশনে টাকা দিলে সব হয়

তোমাদের যে কিছু করিনি, তা-ই ভাগ্য—ডাকাতির সময় দুই কিশোরীকে সাবেক সেনা কর্মকর্তা

সাধুর বেশে এসে সাবেক স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা

বরিশাল-১: স্বপন-কুদ্দুসের দ্বন্দ্বে নির্বাচনের আগে দলে অস্থিরতা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

সম্পর্কিত

বরগুনায় চর দখলের প্রতিবাদে বামনায় কৃষকদের মানববন্ধন

বরগুনায় চর দখলের প্রতিবাদে বামনায় কৃষকদের মানববন্ধন

চাঁদাবাজি নিয়ে লাইভের পর সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

চাঁদাবাজি নিয়ে লাইভের পর সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

চট্টগ্রাম নগরে সেতু ধসে পড়ায় বন্ধ ছিল পাশের স্কুল-কলেজের ক্লাস

চট্টগ্রাম নগরে সেতু ধসে পড়ায় বন্ধ ছিল পাশের স্কুল-কলেজের ক্লাস

নেত্রকোনায় আদালতের রায়ে ৪ বছর পর ইউপি চেয়ারম্যান হলেন তাহের

নেত্রকোনায় আদালতের রায়ে ৪ বছর পর ইউপি চেয়ারম্যান হলেন তাহের