৭ দিন পর বন্ধ করা হলো কাপ্তাইয়ের ১৬ জলকপাট

ঝুলন দত্ত, কাপ্তাই (রাঙামাটি) প্রতিনিধি
রাঙামাটির কাপ্তাই কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট খোলার সাত দিন পর বন্ধ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকাল ৯টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক (প্রকৌশলী) মাহমুদ হাসান।
তিনি জানান, গতকাল সোমবার রাত ৯টার দিকে কাপ্তাই লেকের পানির উচ্চতা ১০৭ দশমিক ৩৪ ফুট ‘মিন সি লেভেল’-এর নিচে নেমে আসে, যা বিপৎসীমার নিচে। ফলে মঙ্গলবার সকাল ৮টায় কেন্দ্রের সব জলকপাট বন্ধ করে দেওয়া হয়।
মাহমুদ হাসান আরও জানান, মঙ্গলবার সকাল ৭টায় লেকের পানির উচ্চতা ছিল ১০৭ দশমিক ০৬ ফুট মিন সি লেভেল। বৃষ্টি না হওয়ায় ধীরে ধীরে পানির উচ্চতা কমে আসছে।
প্রসঙ্গত, কাপ্তাই লেকের পানি বিপৎসীমার কাছাকাছি—প্রায় ১০৯ ফুটে পৌঁছালে গত ৫ আগস্ট দিবাগত রাত ১২টা ৫ মিনিটে পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট ৬ ইঞ্চি করে খোলা হয়। এতে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৯ হাজার কিউসেক পানি কর্ণফুলী নদীতে ছাড়া হয়।
পরে উজান থেকে পাহাড়ি ঢল ও অব্যাহত বৃষ্টিতে পানির উচ্চতা দ্রুত বাড়তে থাকায় ধাপে ধাপে জলকপাট খোলার পরিমাণ বাড়ানো হয়—প্রথমে দেড় ফুট, পরে আড়াই ফুট এবং সর্বোচ্চ সাড়ে তিন ফুট পর্যন্ত। কাপ্তাই লেকের সর্বোচ্চ পানি ধারণক্ষমতা ১০৯ ফুট মিন সি লেভেল।
