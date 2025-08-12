Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

৭ দিন পর বন্ধ করা হলো কাপ্তাইয়ের ১৬ জলকপাট

ঝুলন দত্ত, কাপ্তাই (রাঙামাটি)  প্রতিনিধি
রাঙামাটির কাপ্তাই কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। ছবি: সংগৃহীত
রাঙামাটির কাপ্তাই কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। ছবি: সংগৃহীত

রাঙামাটির কাপ্তাই কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট খোলার সাত দিন পর বন্ধ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকাল ৯টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক (প্রকৌশলী) মাহমুদ হাসান।

তিনি জানান, গতকাল সোমবার রাত ৯টার দিকে কাপ্তাই লেকের পানির উচ্চতা ১০৭ দশমিক ৩৪ ফুট ‘মিন সি লেভেল’-এর নিচে নেমে আসে, যা বিপৎসীমার নিচে। ফলে মঙ্গলবার সকাল ৮টায় কেন্দ্রের সব জলকপাট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

মাহমুদ হাসান আরও জানান, মঙ্গলবার সকাল ৭টায় লেকের পানির উচ্চতা ছিল ১০৭ দশমিক ০৬ ফুট মিন সি লেভেল। বৃষ্টি না হওয়ায় ধীরে ধীরে পানির উচ্চতা কমে আসছে।

প্রসঙ্গত, কাপ্তাই লেকের পানি বিপৎসীমার কাছাকাছি—প্রায় ১০৯ ফুটে পৌঁছালে গত ৫ আগস্ট দিবাগত রাত ১২টা ৫ মিনিটে পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১৬টি জলকপাট ৬ ইঞ্চি করে খোলা হয়। এতে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৯ হাজার কিউসেক পানি কর্ণফুলী নদীতে ছাড়া হয়।

পরে উজান থেকে পাহাড়ি ঢল ও অব্যাহত বৃষ্টিতে পানির উচ্চতা দ্রুত বাড়তে থাকায় ধাপে ধাপে জলকপাট খোলার পরিমাণ বাড়ানো হয়—প্রথমে দেড় ফুট, পরে আড়াই ফুট এবং সর্বোচ্চ সাড়ে তিন ফুট পর্যন্ত। কাপ্তাই লেকের সর্বোচ্চ পানি ধারণক্ষমতা ১০৯ ফুট মিন সি লেভেল।

বিষয়:

রাঙামাটিকর্ণফুলীচট্টগ্রাম বিভাগকাপ্তাই হ্রদজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘বিচারপতি খায়রুলকে হাতকড়া পরানো মানে পুরো বিচার বিভাগকে হাতকড়া পরানো’

মোবাইলে সর্বত্র ইন্টারনেট সংযোগ দেবে স্টারলিংকের ডাইরেক্ট-টু-সেল

কোথাও ঘুরতে ইচ্ছা করলে আমাকে জানাবে—ছাত্রীকে খুবি অধ্যাপক

আগামী সপ্তাহের মধ্যে ৫ ইসলামী ব্যাংক একীভূত করার প্রক্রিয়া শুরু: গভর্নর

মৌচাকে হাসপাতালের পার্কিংয়ে প্রাইভেট কার থেকে উদ্ধার দুই মরদেহের পরিচয় মিলেছে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

৭৬১ মামলায় আসামি ১,১৬৮ পুলিশ: কারাগারে ৬৩, বাকিরা গ্রেপ্তার আতঙ্কে

৭৬১ মামলায় আসামি ১,১৬৮ পুলিশ: কারাগারে ৬৩, বাকিরা গ্রেপ্তার আতঙ্কে

‘বিচারপতি খায়রুলকে হাতকড়া পরানো মানে পুরো বিচার বিভাগকে হাতকড়া পরানো’

‘বিচারপতি খায়রুলকে হাতকড়া পরানো মানে পুরো বিচার বিভাগকে হাতকড়া পরানো’

কোথাও ঘুরতে ইচ্ছা করলে আমাকে জানাবে—ছাত্রীকে খুবি অধ্যাপক

কোথাও ঘুরতে ইচ্ছা করলে আমাকে জানাবে—ছাত্রীকে খুবি অধ্যাপক

সম্পর্কিত

নওগাঁ জেলা বিএনপির সভাপতি নান্নু, সম্পাদক রিপন

নওগাঁ জেলা বিএনপির সভাপতি নান্নু, সম্পাদক রিপন

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

সাংবাদিক তুহিন হত্যা: আরেক আসামি ঢাকায় গ্রেপ্তার

সাংবাদিক তুহিন হত্যা: আরেক আসামি ঢাকায় গ্রেপ্তার

ভ্যান ছিনতাই করতে হত্যা, ১২ দিন পর মিলল চালকের লাশ

ভ্যান ছিনতাই করতে হত্যা, ১২ দিন পর মিলল চালকের লাশ