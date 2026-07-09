অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ মিরসরাইয়ের সব পাহাড়ি ঝরনা

টানা বৃষ্টি ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের বারৈয়াঢালা রেঞ্জের আওতাধীন সব পাহাড়ি ঝরনায় পর্যটক প্রবেশ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে বন বিভাগ। জননিরাপত্তার কথা বিবেচনায় নিয়ে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বারৈয়াঢালা রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. আশরাফুল আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়।
এর আগে গত ৭ জুলাই থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত তিন দিনের জন্য ঝরনাগুলোতে পর্যটক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। বৈরী আবহাওয়ার কারণে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়িয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বারৈয়াঢালা ন্যাশনাল পার্কের আওতাধীন সব ঝরনায় পর্যটকদের প্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। এ সময় কোনো ধরনের টিকিট বিক্রি করা যাবে না এবং দর্শনার্থীদের ঝরনায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।
বন বিভাগ জানিয়েছে, অতিবৃষ্টির কারণে পাহাড়ি এলাকায় আকস্মিক ঢল, পাহাড়ধস এবং ঝরনায় পানির প্রবল স্রোত সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ায় উপজেলা প্রশাসন ও বন বিভাগের নির্দেশনায় জননিরাপত্তার স্বার্থে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বারৈয়াঢালা রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. আশরাফুল আলম বলেন, ‘আবহাওয়ার উন্নতি না হওয়ায় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সব ঝরনা পর্যটকদের জন্য বন্ধ থাকবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ইজারাদারদেরও লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।’
প্রতি বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের কারণে মিরসরাইয়ের বিভিন্ন ঝরনায় দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। এমন পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ঝরনাগুলো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বন বিভাগ।
চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির হেঁয়াকো বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে স্থানীয় জনতার বিক্ষোভ ও হামলার মুখে পড়েছে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি। ঘটনাস্থলে দেরিতে পৌঁছানোর অভিযোগ তুলে ক্ষুব্ধ জনতা ফায়ার সার্ভিসের গাড়িতে হামলা করে।৩৫ মিনিট আগে
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় চুরির মামলায় গ্রেপ্তার রিয়াজ ফকিরের মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর থানায় পাল্টাপাল্টি হামলায় পুলিশ ও মিছিলকারীদের অন্তত ১২ জন আহত হয়েছেন। গুরুতর আহত ডিউটি অফিসারকে শেবাচিম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রিয়াজও চিকিৎসাধীন রয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
বগুড়ার ধুনট ও সারিয়াকান্দি উপজেলার যমুনা নদী পরিবেষ্টিত এলাকাকে নদীবন্দর ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের গেজেটে দুই বন্দরের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। সংরক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিআইডব্লিউটিএকে।১ ঘণ্টা আগে
খুলনা জেলা কারাগার-২ (পুরাতন) থেকে দেয়াল টপকে পালানো ইমন মাঝিকে (৩০) তিন ঘণ্টা পর ফের গ্রেপ্তার করেছে কারা কর্তৃপক্ষ। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে ৫টার দিকে কারাগারের পূর্ব পাশের দেয়াল ডিঙিয়ে তিনি পালিয়ে যান। পরে রাত পৌনে ৮টার দিকে তাঁকে নগরীর লবণচরা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে