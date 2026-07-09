Ajker Patrika
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খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি ঢলে সড়ক বিলীন

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি ঢলে সড়ক বিলীন
পানছড়ি উপজেলার নালকাটা-শুকনাছড়ি সড়কের একটি বড় অংশ বিলীন। ছবি: আজকের পত্রিকা

টানা ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলের তীব্র স্রোতে খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার নালকাটা-শুকনাছড়ি পিচ সড়কের বেশ বড় একটি অংশ বিলীন হয়ে গেছে। উপজেলার ৪ নম্বর লতিবান ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক দিয়ে সব ধরনের যান-চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়েছে।

স্থানীয়রা জানান, সড়কটি দিয়ে শত শত শিক্ষার্থী, হাজারো সাধারণ মানুষ এবং মৌসুমি সবজি চাষিদের একমাত্র যাতায়াতের সড়কটি আজ দুপুরে ধসে পড়ে যায়। ধসে যাওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। জরুরি চিকিৎসাসেবা গ্রহণ, শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাতায়াত এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে মানুষকে এখন বাড়ির আঙিনা ও দুর্গম জঙ্গলপথ ব্যবহার করে চলাচল করতে হচ্ছে। স্থানীয়রা দ্রুত সড়কটি পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নিতে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন পানছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারহানা নাসরিন। একই সঙ্গে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন।

এ ব্যাপারে বক্তব্য নিতে খাগড়াছড়ি এলজিইডি কার্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আনোয়ার রহমান ও উপসহকারী প্রকৌশলী রবি চাকমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে তাদের পাওয়া যায়নি।

পানছড়ি উপজেলার নালকাটা-শুকনাছড়ি সড়কের একটি বড় অংশ বিলীন। ছবি: আজকের পত্রিকা
পানছড়ি উপজেলার নালকাটা-শুকনাছড়ি সড়কের একটি বড় অংশ বিলীন। ছবি: আজকের পত্রিকা

পানছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারহানা নাসরিন বলেন, প্রবল বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলের কারণে শুকনাছড়ি সড়কটি সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। সড়কটি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় এই মুহূর্তে মেরামত কাজ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ এখনো তীব্র স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। বিকল্প কোনো যোগাযোগব্যবস্থাও গড়ে তোলা যাচ্ছে না।

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খাগড়াছড়িচট্টগ্রাম বিভাগএলজিইডিপানছড়িজেলার খবর
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