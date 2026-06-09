Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই উপ-উপাচার্য পদে রদবদল

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই উপ-উপাচার্য পদে রদবদল
উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) আল-আমীন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) সফিকুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) এবং উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) পদে নতুন নিয়োগ দিয়েছে সরকার। উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ও চবির রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সফিকুল ইসলাম। উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন চবির বনবিদ্যা ও পরিবেশবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল আমিন।

আজ মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সহকারী সচিব মো. সুলতান আহমেদ স্বাক্ষরিত পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৭৩-এর ধারা ১৪(১) অনুযায়ী ড. মো. সফিকুল ইসলামকে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) এবং ড. মোহাম্মদ আল আমিনকে উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

নিয়োগের শর্ত অনুযায়ী, যোগদানের তারিখ থেকে চার বছর অথবা অবসরে যাওয়ার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যেটি আগে হবে, সেই সময় পর্যন্ত তাঁরা দায়িত্ব পালন করবেন। দায়িত্ব পালনকালে বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতন-ভাতা পাবেন।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, বিধি অনুযায়ী তাঁরা পদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন এবং সার্বক্ষণিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও সংবিধি অনুযায়ী নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের কথাও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর যেকোনো সময় এই নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।

বিষয়:

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