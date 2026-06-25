পটিয়ায় শিশু জায়হান হত্যায় জড়িতদের বিচার দাবিতে মানববন্ধন

চট্টগ্রামের পটিয়ায় শিশু জায়হান হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছেন তার বাবা-মা, স্বজন এবং এলাকাবাসী।
বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) বিকেল ৩টায় পটিয়া থানার মোড় চত্বরে অনুষ্ঠিত এ মানববন্ধনে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিসহ শতাধিক মানুষ অংশ নেন। মানববন্ধন শেষে পটিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন নিহত শিশু জায়হানের বাবা মো. শাহজাহান ও মা জোবাইদা বেগম। কান্নাজড়িত কণ্ঠে জোবাইদা বেগম বলেন, ‘আর যেন কোনো মাকে এভাবে সন্তান হারাতে না হয়। আমার সন্তান জায়হান হত্যার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।’
জায়হানের বাবা মো. শাহজাহান বলেন, ‘জায়হান হত্যার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করায় প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই। তবে তাদের যেন কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া না হয়। আমরা সুষ্ঠু বিচার চাই।’
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন পটিয়া পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি ফরিদ আহমদ, বিএনপি নেতা মফিজুর রহমান, নাজিম উদ্দীন, জমির উদ্দীন আজাদ এবং ছাত্রদল নেতা আলী হোসেন। বক্তারা বলেন, শিশু জায়হান হত্যার বিচার দ্রুত সম্পন্ন করে দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এমন নৃশংস ঘটনা আর না ঘটে।
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