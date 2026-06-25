Ajker Patrika
মাদারীপুর

মাদারীপুরে দুই বংশের লোকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ৪

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরে দুই বংশের লোকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ৪
মাদারীপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই বংশের লোকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় অর্ধশত ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চারটি বসতঘরে ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। ঘটনার সময় উভয় পক্ষের চারজন আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর পর্যন্ত দফায় দফায় মাদারীপুর সদর উপজেলার ঘটমাঝি ইউনিয়নের বাহেরান্দি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাদারীপুর সদর উপজেলার বাহেরান্দি গ্রামের শেখ বংশের বাবুল শেখ গ্রুপের সঙ্গে একই এলাকার মোড়ল বংশের বাচ্চু মোড়লের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলছিল। এর জেরে শেখ ও মোড়ল বংশের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায়। আতঙ্ক সৃষ্টি করতে উভয় পক্ষ অর্ধশত ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। সংঘর্ষে চারটি বসতঘরে ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়। এই ঘটনায় চারজন আহত হয়। তবে আহত ব্যক্তিদের নাম পাওয়া যায়নি। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। উত্তেজনা থাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘শেখ ও মোড়ল বংশের লোকজন আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। ফের সংঘর্ষ এড়াতে ওই এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এই ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

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