Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

ফানুসে ফিলিস্তিন মুক্তির বার্তা

কক্সবাজার প্রতিনিধি
ফানুসে ফিলিস্তিন মুক্তির বার্তা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ফানুসে ফিলিস্তিন মুক্তির বার্তা। ছবি: আজকের পত্রিকা

‘ফ্রি প্যালেস্টাইন, স্টপ জেনোসাইড’—এ বার্তায় আকাশে ফানুস ওড়ানোর মধ্য দিয়ে এবার কক্সবাজারের বৌদ্ধবিহারে প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্‌যাপন করা হয়েছে। আজ সোমবার সকাল থেকে নানা আয়োজনে জেলার ৩০টি বৌদ্ধপল্লিতে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা।

এই উপলক্ষে শহরের অগ্গ্যমেধা বড় ক্যাং, রামুর ঐতিহাসিক রাংকুট বনাশ্রম বৌদ্ধবিহার, কেন্দ্রীয় সীমা মহাবিহার, রামু মৈত্রী বিহারসহ জেলার অর্ধশতাধিক বৌদ্ধবিহারে সকালে শুরু হয় বুদ্ধপূজা, অষ্টশীল গ্রহণ, মহাসংঘদান ও ধর্মসভা। সন্ধ্যায় জগতের সব প্রাণীর সুখ ও সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

এরপর বিহারগুলোয় আয়োজন করা হবে বর্ণিল ফানুস উৎসব। এবারের প্রবারণার আয়োজনে ফিলিস্তিনসহ বিশ্বব্যাপী চলমান যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানানো হয়।

রামু কেন্দ্রীয় সীমা মহাবিহারে হয় বড় ফানুস উৎসব। এখানে এক সপ্তাহ ধরে স্থানীয় চিত্রশিল্পীরা নানা রংবেরঙের ফানুস তৈরি করেন।

চিত্রশিল্পী জয়া বড়ুয়া জানান, এবারের প্রবারণায় অন্যতম বার্তা হলো—মুক্ত ফিলিস্তিন। পাশাপাশি বিশ্বের সুখ-শান্তি কামনায় বিশেষ প্রার্থনা করা হয়েছে।

কক্সবাজার বৌদ্ধ সুরক্ষা পরিষদের আহ্বায়ক প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু বলেন, গাজাবাসীর ওপর যে মানবতা লঙ্ঘন, মানবিক বিপর্যয় হয়েছে, বিশ্ববাসী যেটা নিয়ে উদ্বিগ্ন; আমরা চাই সেখানে মানবিক বিপর্যয় বন্ধ হোক। আজকে ফানুস উত্তোলনের মাধ্যমে বিশ্ববাসী ও দেশবাসীকে এই শান্তির বার্তা দিতে চাই—বিশ্বে যুদ্ধ নয়, শান্তি বর্ষিত হোক।’

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা জানান, আষাঢ় পূর্ণিমা থেকে আশ্বিন পূর্ণিমা পর্যন্ত তিন মাসের বর্ষাবাস শেষে ভিক্ষুরা এ দিনে আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নতুন প্রতিজ্ঞায় ব্রতী হন। বৌদ্ধ ধর্মে এটি ‘সংযম ও পরিশুদ্ধতার উৎসব’ হিসেবেই পরিচিত।

এদিকে আগামীকাল মঙ্গলবার দুপুরে রামুর চেরাংঘাটায় বাঁকখালী নদীতে অনুষ্ঠিত হবে ঐতিহ্যবাহী কল্পজাহাজ ভাসানো উৎসব। কক্সবাজারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন চৌধুরী জানান, প্রবারণা পূর্ণিমা উৎসব নির্বিঘ্ন করতে পুলিশের টহল ও নজরদারি রয়েছে।

বিষয়:

কক্সবাজারচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরপূর্ণিমা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ হাসিনার বিষয়ে ঢাকার সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত নয়াদিল্লি: ভারতীয় পররাষ্ট্রসচিব

ভারতের ‘উঠান’ যেভাবে ক্রমেই চীনের ‘খেলার মাঠ’ হয়ে উঠছে

নেতানিয়াহুকে ইংরেজি ‘এফ বর্গীয় গালি’ দিয়ে ট্রাম্প বললেন, ‘তুমি এত নেতিবাচক কেন’

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিএনপি একাই সরকার গঠন করবে: ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে তারেক রহমান

আমাদের কি মরে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা অসুস্থ: আদালতে দীপু মনি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সম্পর্কিত

লালবাগে রাস্তা দখল ও মিটফোর্ডে চুরির দায়ে সাতজনের কারাদণ্ড

লালবাগে রাস্তা দখল ও মিটফোর্ডে চুরির দায়ে সাতজনের কারাদণ্ড

লক্ষ্মীপুরে ৫ বছরের শিশুকে কুপিয়ে হত্যা, মাদকাসক্ত বাবা আটক

লক্ষ্মীপুরে ৫ বছরের শিশুকে কুপিয়ে হত্যা, মাদকাসক্ত বাবা আটক

এলজিইডিতে ডিজিএফআই পরিচয়ে নিয়োগ তদবির, চাকরিচ্যুত সেনাসদস্য গ্রেপ্তার

এলজিইডিতে ডিজিএফআই পরিচয়ে নিয়োগ তদবির, চাকরিচ্যুত সেনাসদস্য গ্রেপ্তার

ফানুসে ফিলিস্তিন মুক্তির বার্তা

ফানুসে ফিলিস্তিন মুক্তির বার্তা