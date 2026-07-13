Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

শাহ আমানতে ২ কেজি সোনা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
শাহ আমানতে ২ কেজি সোনা উদ্ধার
উদ্ধার করা সোনা। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক যাত্রীর কাছ থেকে ২ কেজি ১৬০ গ্রাম সোনা উদ্ধার করা হয়েছে। এই যাত্রীর পায়জামার বেল্টের স্থান ও আন্ডারওয়্যারের ভেতরে বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে বহন করা ২ কেজি ১৬০ গ্রাম সোনার অলংকার ও গলিত সোনা উদ্ধার করা হয়; যার বাজারমূল্য ৩ কোটি ৫৬ লাখ টাকা।

আজ সোমবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল।

জনসংযোগ কর্মকর্তা জানান, আজ সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে দুবাই থেকে আসা ফ্লাইদুবাই ফ্লাইটের যাত্রী মীরসরাইয়ের মোহাম্মদ শহীদুল আলম চৌধুরী ব্যাগেজ নিয়ে কাস্টমসের গ্রিন চ্যানেল অতিক্রম করছিলেন।

এ সময় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বিমানবন্দরের গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআই এবং ডিজিএফআই প্রতিনিধিদল তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে। তল্লাশিকালে এসব সোনা পাওয়া যায়।

উদ্ধার করা সোনার চালান বিমানবন্দর কাস্টমসের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। সোনা পরিবহনে জড়িত ও আটক যাত্রীর বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাবিমানবন্দরচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম নগরসোনা
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