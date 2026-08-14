জামালপুরে জমি নিয়ে বিরোধে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১২

জামালপুরের ইসলামপুরে জমিসংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ১২ জন আহত হয়েছেন।
আজ শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার গোয়ালেরচর ইউনিয়নের খয়দিয়ারচর গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার খয়দিরচর গ্রামের একটি কৃষি জমি নিয়ে নাপিতেরচর বাজারের ব্যবসায়ী খোরশেদ মিয়ার সঙ্গে খয়দিয়ারচর গ্রামের গিরি প্রামাণিকের বিরোধ চলে আসছিল। সম্প্রতি ওই জমিতে ধান চাষ করেন খোরশেদ। আজ সকালে মালিকানা দাবি করে জমিতে যান গিরি প্রামাণিক। সেখানে খোরশেদ ও গিরি প্রামাণিকের মধ্যে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে দুই পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়ায়।
সংঘর্ষে আহত ব্যক্তিরা হলেন নাপিতেরচর বাজারের ব্যবসায়ী খোরশেদ মিয়া (৩৫), একই এলাকার আবু তালেব (৫২), তাঁর ছেলে ইউসুফ (৩০) ও ওয়াজ কুরুনি (১৯), মৃত আব্দুল মালেকের ছেলে মামুন (৩৪) এবং রাজা শেখের ছেলে আব্দুর রশিদ (৩৫)। আহত অন্যরা হলেন খয়দিয়ারচর গ্রামের আবুল হোসেন প্রামাণিকের ছেলে রশিজামাল ওরফে বম (৪৮), আজিম উদ্দিনের ছেলে আবুল হোসেন (৫৬), জুরু প্রামাণিকের ছেলে রতন (৩০), মকবুল হোসেনের ছেলে সোলাইমান (৪৫), মন্টু প্রামাণিকের ছেলে আক্তার (৩০) এবং দিপু (২২)।
স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে কর্তব্যরত চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য জামালপুর মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে রশিজামাল ওরফে বমের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
গোয়ালেরচর ইউনিয়নের এক নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আজহারুল প্রামাণিক বলেন, জমি নিয়ে বিরোধে সংঘর্ষে আহত রশিজামাল বমকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শাহ আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, সংঘর্ষে গুরুতর আহত বেশ কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জামালপুরে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া কয়েকজনকে আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছি।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। থানায় এখনো কেউ লিখিত অভিযোগ করেননি। অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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