পুকুর থেকে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার, স্বামী আটক

গাজীপুরের শ্রীপুরে পুকুর থেকে নিলুফা (২২) নামে এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার দক্ষিণ ধনুয়া গ্রামের একটি পুকুর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিহতের স্বামী ইমনকে আটক করেছে পুলিশ।
নিহত নিলুফা দক্ষিণ ধনুয়া গ্রামের বাসিন্দা ও গার্মেন্টসকর্মী ইমনের স্ত্রী। তাঁদের তিন বছর বয়সী ইশা নামে একটি কন্যাসন্তান রয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে নিজ বাসা থেকে নিখোঁজ হন নিলুফা। পরে পরিবারের সদস্যরা আশপাশের এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাননি।
শুক্রবার সকালে বাড়ির পাশের একটি পুকুরে নিলুফার মরদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে।
শ্রীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. কামরুজ্জামান বলেন, গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।
এসআই আরও জানান, ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিহতের স্বামীকে আটক করা হয়েছে।
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