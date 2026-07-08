Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

বৈরী আবহাওয়ায় আগামীকালও বন্ধ থাকবে চবির ক্লাস-পরীক্ষা

চবি প্রতিনিধি 
বৈরী আবহাওয়ায় আগামীকালও বন্ধ থাকবে চবির ক্লাস-পরীক্ষা
ফাইল ছবি

আবহাওয়া পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় আগামীকাল বৃহস্পতিবারও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) সকল ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

আজ বুধবার (৮ জুলাই) রাত ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আবহাওয়া পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি না হওয়ায় এবং বিরাজমান জলাবদ্ধতা ও পরিবহন সংকট অব্যাহত থাকায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষার ওপর স্থগিতাদেশ আগামীকালও (বৃহস্পতিবার) বলবৎ থাকবে।

এর আগে ভারী বৃষ্টিতে চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা ও পরিবহন সংকট সৃষ্টি হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাতায়াতে তীব্র ভোগান্তি দেখা দেয়। পরিস্থিতি বিবেচনায় আজ বুধবার বন্ধ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও পরীক্ষা।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগচবিচট্টগ্রাম সদরজেলার খবরচট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
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