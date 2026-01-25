ইস্টার্ন রিফাইনারিতে ১৪ কোটি টাকার তেল গায়েবের অভিযোগ, দুদকের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারিতে পৌনে ১৪ কোটি টাকার ক্রুড অয়েল গায়েবের অভিযোগ পাওয়া গেছে। তেল গায়েবের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটিতে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গায় অবস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ত একমাত্র তেল শোধনাগারে এই অভিযান চালান দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১-এর কর্মকর্তারা।
দুদকের উপপরিচালক সুবেল আহমেদ বলেন, একটি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুদকের এনফোর্সমেন্ট টিম প্রতিষ্ঠানটিতে অভিযান চালিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করেছে। সংগৃহীত রেকর্ডপত্রের আলোকে বিষয়টি খতিয়ে দেখে কমিশন বরাবর দ্রুত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে বলে জানান দুদকের এই কর্মকর্তা।
এর আগে এনফোর্সমেন্ট টিম বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনে গিয়ে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করেছে বলে জানান তিনি।
দুদকের তথ্যে অভিযানে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে আসা ‘নরডিক স্কিয়ার’ ও ‘নরডিক ফ্রিডম’ নামের দুটি জাহাজ থেকে ক্রুড অয়েল খালাসের সময় স্বাভাবিক ওশান লস বাদ দিয়ে নেট শর্ট লেন্ডিংয়ের বিষয়ে দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য নেন দুদকের টিমের সদস্যরা। এ সময় পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া গেছে।
পতেঙ্গা ডলফিন জেটি থেকে ইস্টার্ন রিফাইনারির শোর ট্যাংকে তেল নেওয়ার সময় শর্ট লেন্ডিংয়ের (তেল কমে যাওয়া) ঘটনায় তেলের কোয়ান্টিফিকেশন, যৌথ সার্ভে প্রতিবেদনসহ প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র চাওয়া হয়েছে।
চট্টগ্রাম বন্দরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ৪ অক্টোবর সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাস আল খাইমা বন্দর থেকে ৯৯ হাজার ৮৯৩ টন ক্রুড অয়েল নিয়ে ‘নরডিক ফ্রিডম’ নামের একটি জাহাজ চট্টগ্রামের কুতুবদিয়ায় বহির্নোঙরে পৌঁছায়। এর আগে একই বছরের ২৪ মার্চ সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ১ লাখ ৯ হাজার ৭৪১ টন ক্রুড অয়েল নিয়ে ‘নরডিক স্কিয়ার’ নামের আরেকটি জাহাজ বাংলাদেশে আসে।
পরে লাইটারেজ জাহাজে করে চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর পতেঙ্গা ডলফিন জেটি থেকে ইস্টার্ন রিফাইনারিতে ক্রুড অয়েল খালাসে প্রায় পৌনে ১৪ কোটি টাকার তেল কমেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
বরগুনা প্রতিনিধি
ফেনী প্রতিনিধি
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ফেনীর মানুষের যেমন বিএনপির কাছে অনেক দাবি রয়েছে, তেমনি বিএনপিরও ফেনীবাসীর কাছে একটি বড় দাবি আছে—ধানের শীষকে বিজয়ী করা। তিনি বলেন, খালেদা জিয়া ফেনীর মেয়ে। এখানে ধানের শীষ বিজয়ী হলে ফেনীর সম্মানই বাড়বে।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ফেনী সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তারেক রহমান।
তারেক রহমান বলেন, ফেনী সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার পৈতৃক এলাকা। এখানে ধানের শীষ বিজয়ী হলে তাঁর সম্মান আরও বৃদ্ধি পাবে। এ সম্মান সমুন্নত রাখার আহ্বান জানান তিনি।
বিএনপির চেয়ারম্যান আরও বলেন, বিএনপি মানুষের জন্য রাজনীতি করে এবং জনগণই দলের রাজনৈতিক শক্তির মূল উৎস। প্রায় ১৭ বছর পর দেশে ফিরে মানুষের কল্যাণে কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হলে ধানের শীষকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করতে হবে।
শহর ও গ্রামের পরিশ্রমী নারী সমাজের জন্য ফ্যামিলি কার্ড চালুর পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে তারেক রহমান বলেন, কেউ কেউ প্রশ্ন করছে—এই অল্প সহযোগিতায় কী হবে। কিন্তু এই সহায়তায় যদি একটি পরিবার অন্তত এক সপ্তাহ স্বস্তি পায়, তাতেই বিএনপি সফল বলে মনে করে।
তিনি আরও বলেন, কৃষকদের জন্য কৃষক কার্ড চালু করা হবে। এর মাধ্যমে তাঁরা বিনা মূল্যে সার ও বীজ পাবেন। জনগণের সমর্থন পেলে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।
ভোটের দিন ভোরে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে ভোটকেন্দ্রে যেতে হবে। ভোটকেন্দ্রের সামনে ফজরের নামাজ আদায় করে সারা দিন কেন্দ্র পাহারা দিয়ে ফলাফল জানা পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে।
রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিষয়ে তারেক রহমান বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচার পালিয়ে গেছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ থাকলেও তিনি তা করবেন না উল্লেখ করে বলেন, এতে জনগণের কোনো লাভ নেই। জনগণের লাভ হবে উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখলে।
ফেনীতে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পাশাপাশি সারা দেশে গ্রামাঞ্চলের নারী ও শিশুদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে হেলথ কেয়ার ব্যবস্থা চালুর কথাও জানান তিনি। তারেক রহমান বলেন, ছোটখাটো অসুস্থতায় মানুষ যেন ঘরে বসেই চিকিৎসা পায়, সে ব্যবস্থা করা হবে।
২০২৪ সালের বন্যার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, উজানের পানিতে ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জলাবদ্ধতা নিরসনে এসব এলাকায় খাল খনন কর্মসূচি নেওয়া হবে।
তরুণ ও যুবসমাজের কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে তারেক রহমান বলেন, ফেনী অঞ্চলে ইপিজেড স্থাপন করা হবে, যাতে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি বিদেশগামীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদেশে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।
তারেক রহমান আরও বলেন, দেশের মানুষ এমন পরিবর্তন চায়, যাতে তাদের কষ্ট লাঘব হয় এবং তারা নিরাপদে বসবাস করতে পারে। এ জন্য আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
বিগত সরকারের বিরুদ্ধে দেশের সম্পদ লুটপাট করে বিদেশে পাচারের অভিযোগ তুলে তারেক রহমান বলেন, ‘আমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গেলে দুর্নীতি ও অনিয়মের লাগাম টেনে ধরা হবে।’ সরকার গঠনের সুযোগ পেলে শহীদ জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার রেখে যাওয়া উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকারও করেন বিএনপির চেয়ারম্যান।
সমাবেশে তারেক রহমান ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার ১৩টি সংসদীয় আসনের বিএনপির প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাঁদের বিজয়ী করার আহ্বান জানান।
জেলা বিএনপির আহ্বায়ক শেখ ফরিদ বাহারের সভাপতিত্বে এবং সদস্যসচিব আলাল উদ্দিন আলালের সঞ্চালনায় সমাবেশে জেলা ও কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে দুপুরে চট্টগ্রাম নগরীর ঐতিহাসিক পলোগ্রাউন্ড মাঠে নির্বাচনী মহাসমাবেশে অংশ নেন তারেক রহমান। ফেনীর জনসভা শেষে তিনি কুমিল্লার পথে রওনা হন।
সুন্দরগঞ্জ গাইবান্ধা প্রতিনিধি
দেশের একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলকে (আ.লীগ) নিষিদ্ধ করে নির্বাচনের চেষ্টা কখনোই নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী।
জাপা মহাসচিব বলেন, আওয়ামী লীগকে (কার্যক্রম) যে প্রক্রিয়ায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা আইন ও সংবিধানসম্মত হয়নি। দেশের একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে নির্বাচন আয়োজনের চেষ্টা করা হলে তা কখনোই নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হতে পারে না। এতে আইনের শাসন ও গণতন্ত্র দুটিই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
আজ রোববার বিকেলে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বামনডাঙা ইউনিয়নের খামার মনিরাম উচ্চবিদ্যালয় মাঠে লাঙ্গল প্রতীকের নির্বাচনী পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, ‘একজন আইনজীবী হিসেবে আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই—রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থেকে একটি বড় দলকে বাদ দেওয়া মানে নির্বাচনী নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা।
এর ফলে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে এবং গণতান্ত্রিক চর্চা দুর্বল হয়ে পড়ছে।’ তিনি বলেন, নির্বাচন শুধু ভোট গ্রহণের নাম নয়, এটি জনগণের আস্থা ও অংশগ্রহণের বিষয়।
বর্তমান সরকারের সমালোচনা করে জাপা মহাসচিব বলেন, সরকার ফ্যাসিবাদী আচরণ করছে। তিনি অভিযোগ করেন, ‘পরিকল্পিতভাবে নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চলছে। আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নির্বাচনে নেমেছি, জনগণকেও সাহস নিয়ে ভোটকেন্দ্রে যেতে হবে। এই নির্বাচনে ভোট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আশঙ্কা রয়েছে, যা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে হবে।’
নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে শামীম হায়দার বলেন, জাতীয় পার্টিকে সারা দেশে বিভিন্নভাবে কোণঠাসা করার অপচেষ্টা চলছে। একটি পূর্বপরিকল্পিত ও পূর্বনির্ধারিত নির্বাচন আয়োজনের আলামত দেখা যাচ্ছে।
শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, এটি একটা ইঞ্জিনিয়ারড ও ম্যানুফ্যাকচারড নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে, যেখানে জনগণের ভোটাধিকার গুরুত্বহীন হয়ে পড়তে পারে।
জাপা মহাসচিব আরও বলেন, যদি এই নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হয়, তাহলে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র রক্ষায় জাতীয় পার্টি আপসহীন থাকবে। দেশে সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় জাতীয় পার্টিকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে হবে।
যশোর কারাগারে বন্দী ছাত্রলীগ নেতার হৃদয়বিদারক ঘটনার কথা উল্লেখ করে শামীম হায়দার বলেন, স্বামী জামিন না পাওয়ায় সন্তানকে হত্যার পর গৃহবধূ নিজেও আত্মহত্যা করেছেন।
কারাবন্দী সেই ছাত্রলীগ নেতার আইন অনুযায়ী প্যারোলে মুক্তি পাওয়ার কথা।
সেখানে মৃত স্ত্রী-সন্তানকে জেল গেটে ১০ মিনিট দেখার সুযোগ পেয়েছেন। এ ধরনের ঘটনা রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ। এসব ঘটনা সমাজ ও গণতন্ত্রের জন্য অশনিসংকেত।
এ সময় উপজেলা জাতীয় পার্টির সহসভাপতি আনছার আলী সরদার, জহুরুল হক বাদশা, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান মণ্ডল, বামনডাঙা ইউনিয়ন সভাপতি রেজাউল হক রেজা, সাধারণ সম্পাদক ইসমাঈল হোসেন মুক্তি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
সভা শেষে নেতা-কর্মীরা লাঙ্গল প্রতীকের পক্ষে ভোট চেয়ে এলাকায় গণসংযোগ করেন।
বাগেরহাট প্রতিনিধি
বাগেরহাট সদর উপজেলায় শৌচাগার থেকে মুসলিমা খাতুন সীমা (২৮) নামের এক গৃহবধূর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিকেলে যাত্রাপুর উত্তরপাড়া গ্রামে নিজ বাড়ির শৌচাগার থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
মুসলিমা খাতুন সীমা যাত্রাপুর উত্তরপাড়া গ্রামের ব্যবসায়ী শেখ আসাদের স্ত্রী। শেখ আসাদ স্থানীয় যাত্রাপুর বাজারের একজন দোকানি। তাঁদের ছয় বছরের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। সীমার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
বাগেরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুম খান বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ওই নারীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছি। তাঁর গলায় ধারালো অস্ত্রের কাটা দাগ ও শরীরে রক্ত দেখা গেছে।’
মাসুম খান জানান, দুপুর ১২টার দিকে ওই গৃহবধূ রান্নাঘরে কাজ করছিলেন। সাড়ে ১২টার দিকে শৌচাগারের দরজা দীর্ঘক্ষণ বন্ধ দেখে তাঁর মেয়ে দাদাকে ডেকে নিয়ে আসে। পরে তার দাদা উঁকি দিয়ে পুত্রবধূকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে শৌচাগারের দরজা ভেঙে ঢুকে ওই নারীর রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করে।
নিহত গৃহবধূর পরিবারের বরাতে ওসি আরও জানান, সীমা মানসিক রোগী ছিলেন। তাঁর চিকিৎসা নেওয়ার কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হচ্ছে। আগেও তিনি গলায় গামছা পেঁচিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। সব দিক মাথায় রেখে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে তদন্ত করা হচ্ছে। এ ছাড়া ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
