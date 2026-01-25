Ajker Patrika
কুমিল্লা

আমরা মানুষকে জবান দিচ্ছি, চেষ্টা করব সেটা রাখার জন্য: চৌদ্দগ্রামে তারেক রহমান

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে বিএনপির নির্বাচনী সমাবেশে দলীয় চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘কোনো কোনো দল বলছে—আমরা নাকি মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছি।’ তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, ‘আমরা দেশের মানুষকে ধোঁকা দিলে কোনো লাভ আছে? বিএনপি একটি অভিজ্ঞ রাজনৈতিক দল। দেশ চালানোয় আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। আমরা মানুষকে জবান দিচ্ছি, চেষ্টা করব সেটা রাখার জন্য। প্রান্তিক মাঝারি কৃষক ভাই যারা আছে, আমরা আগে তাদের কাছে পৌঁছাতে চাই। আমরা প্রান্তিক কৃষকদের জন্য কৃষি কার্ডের ব্যবস্থা করব।’

তারেক রহমান আরও বলেন, ‘বর্তমানে দেশে বেকার সমস্যাই অন্যতম সমস্যা। আমরা সরকার গঠন করলে দেশের বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করব। বিএনপি সরকার গঠন করলে আমরা আমাদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে চাই।...বেকারদের আমরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রশিক্ষিত করতে চাই। ঘরে বসে আমাদের মা-বোনেরা বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে, আমরা তাদের ছোট ছোট ব্যাংকঋণের ব্যবস্থা করব এবং তৈরি করা সেই জিনিসগুলো বিদেশে রপ্তানির ব্যবস্থা করব।’

আজ রোববার রাতে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে এইচ জে সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে বিএনপির নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তারেক রহমান এসব কথা বলেন।

বিএনপির চেয়ারম্যান বলেন, ‘আমাদের আশপাশে অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের পাশে থাকেন। তাঁরা হলেন বিভিন্ন মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন। আমরা ক্ষমতায় গেলে তাঁদের মাসে মাসে একটি সম্মানি ভাতা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করব।’

তারেক রহমান আরও বলেন, ‘আমরা আমাদের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের সমালোচনা করতে চাই না। কারণ, তাদের সমালোচনা করে আমার কোনো লাভ নেই। আমরা ক্ষমতায় গেলে এই দেশের জনগণের জন্য কী করব, মানুষ তা জানতে চায়। অন্যের গিবত করলে কি তাতে পেট ভরবে? অন্য রাজনৈতিক দল শুধু বিএনপির সমালোচনাই করে। আমরা সরকার গঠন করলে ওয়ান, টু, থ্রি করে জনগণকে দেওয়া আমাদের সেই ওয়াদাগুলো বাস্তবায়নে কাজ শুরু করব। কে কী বলল, তাতে আমাদের কিছু যায়-আসে না।’

তারেক রহমান আরও বলেন, ‘২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর দেশের অবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছে, সেই সঙ্গে মানুষ তাদেরও পরিবর্তন চায়। তাদের সন্তান যেন ভালো শিক্ষা পায়, পরিবার যেন ভালো থাকে, তারা যেন নিরাপত্তার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য আর চাকরি করতে পারে, তারা সেই পরিবর্তন চায়। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হলে ১২ ফেব্রুয়ারি ধানের শীষকে বিজয়ী করতে হবে। বিএনপিই একমাত্র বলছে—দেশের কৃষকদের জন্য কৃষি কার্ড, বেকার সমস্যার সমাধান, নারীদের ক্ষুদ্র ঋণ ও ইমাম-মুয়াজ্জিনদের সম্মানির ব্যবস্থা করবে। মা-বোনদের চিকিৎসার সুবিধার্থে আমরা ১ লাখ হেলথ কেয়ার করব।’

কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসনে বিএনপির প্রার্থী কামরুল হুদার সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী নাহিদ, কুমিল্লার ১১টি সংসদীয় আসনের নির্বাচনী সমন্বয়ক আমিনুল রশিদ ইয়াছিন, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার শাহ আলম, সহসভাপতি হারুন অর রশিদ মজুমদার, পৌর বিএনপির সভাপতি জি এম তাহের পলাশীসহ আরও অনেকে।

তারেক রহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে বিকেল থেকে চৌদ্দগ্রাম এইচ জে পাইলট সরকারি মডেল উচ্চবিদ্যালয় মাঠটি কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়। মাঠসহ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উভয় পাশে অবস্থান নেন কর্মী-সমর্থকেরা।

রাত সাড়ে ৮টায় তারেক রহমান সমাবেশস্থলে পৌঁছান। এ সময় মহাসড়কের ঢাকামুখী লেনে তারেক রহমানকে বহনকারী গাড়িটি উৎসুক নেতা-কর্মীরা ঘিরে ধরেন। তখন তিনি হাত নেড়ে সবাইকে শুভেচ্ছা জানান।

বিষয়:

কুমিল্লাবিএনপিচেয়ারম্যানতারেক রহমানজেলার খবররাজনৈতিক দল
এলাকার খবর
