নির্বাচনের আগে সংস্কার ও গণহত্যার বিচারের রোডম্যাপ দিতে হবে

চাঁদপুর প্রতিনিধি
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ কুমিল্লা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ মুহাম্মদ জয়নাল আবদিন বলেছেন, ‘এ দেশের ছাত্র-জনতা কেবল নির্বাচনের জন্য জুলাই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। অথচ একটি দল জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময় থেকে নির্বাচন নির্বাচন করে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর এ দেশে অনেক নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, গুম, খুন, হত্যা বন্ধ হয়নি। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে অসংখ্য মব তৈরি করেছে, অসংখ্য হত্যা করেছে। সেই বিচার না করে, মবের পথ বন্ধ না করে বর্তমান সরকার নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে। নির্বাচন আমরাও চাই, তবে তার আগে সংস্কার এবং গণহত্যার বিচারের রোডম্যাপ দিতে হবে।’
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বিকেলে চাঁদপুর প্রেসক্লাবে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ চাঁদপুর জেলা শাখা আয়োজিত এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী এবং জুলাই যোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
জয়নাল আবদিন বলেন, ইদানীং দেশে মব সৃষ্টি নিয়ে কথা হচ্ছে। অথচ বিগত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে এ দেশে অসংখ্য মবের সৃষ্টি করেছিল। তারা মব করে বিডিআর হত্যা, শাপলার গণহত্যা এবং চব্বিশে গণহত্যা চালিয়েছে। সেগুলোর বিচার এখনো হয়নি।
তিনি বলেন, ‘জুলাই যোদ্ধারা একটি নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য আমাদের সুযোগ এনে দিয়েছে। আমরা সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারিনি। জুলাই যোদ্ধাদের যুদ্ধ তখনই শেষ হবে, যখন তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে। সেই স্বপ্ন হলো একটি আদর্শিক রাষ্ট্র গঠন করা। যে রাষ্ট্রে মানুষের টাকা লুটপাট করে কেউ বিদেশে বেগমপাড়া তৈরি করবে না। যে রাষ্ট্রে একজন মানুষও অনিরাপদ থাকবে না। যে রাষ্ট্রে মানুষের কথা বলার অধিকার নিশ্চিত হবে।’
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে এই নেতা বলেন, ‘আমাদের দেশে অনেক মেধাবী আছে, কিন্তু সবাই তাদের মেধাকে ন্যায়ের পথে ব্যয় করে না। তাই মেধাবী হওয়ার চেয়ে নীতিবান ও আদর্শিক মানুষ হওয়াটা জরুরি। তোমরা যারা মেধাবী শিক্ষার্থী হিসেবে জিপিএ ফাইভ পেয়েছ, তাদের কাছে দেশ এবং মানুষের অনেক প্রত্যাশা রয়েছে।’
ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ চাঁদপুর জেলা শাখার সভাপতি ডি এম ফয়সালের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কে এম মাসুদুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তার বক্তব্য দেন ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়-বিষয়ক সম্পাদক আশিকুল ইসলাম।
বিশেষ অতিথি ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চাঁদপুর জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা মাকসুদুর রহমান, সেক্রেটারি জেনারেল কে এম ইয়াসিন রাশেদ সানী।
আরও বক্তব্য দেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ইংল্যান্ড শাখার সহসভাপতি অ্যাডভোকেট মো. শফিকুল ইসলাম মিয়া, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আলহাজ মামুনুর রশিদ বেলাল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চাঁদপুর জেলা শাখার শিল্প-বাণিজ্য সম্পাদক রবিউল ইসলাম রুবেল, ইউনি এইড চাঁদপুর শাখার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হাফিজ আল আসাদ (বাবর), ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন বাংলাদেশ চাঁদপুর জেলা শাখার সভাপতি আবুল বাশার তালুকদার, চাঁদপুর ডায়াবেটিক হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার মশিউর রহমান, চাঁদপুর আইডিয়াল একাডেমির অধ্যক্ষ খান মোহা. নিয়াজ মোর্শেদ, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক শেখ মো. আব্দুল্লাহ, ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ চাঁদপুর জেলা শাখার সভাপতি মুফতি ইমরান হোসাইন।
অনুষ্ঠান শেষে কৃতী শিক্ষার্থী ও জুলাই যোদ্ধাদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
